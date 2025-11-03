SprotoStrategy (SPRSTR) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.00001251 $ 0.00001251 $ 0.00001251 24h alacsony $ 0.00001274 $ 0.00001274 $ 0.00001274 24h magas 24h alacsony $ 0.00001251$ 0.00001251 $ 0.00001251 24h magas $ 0.00001274$ 0.00001274 $ 0.00001274 Minden idők csúcspontja $ 0.00029413$ 0.00029413 $ 0.00029413 Legalacsonyabb ár $ 0.00001251$ 0.00001251 $ 0.00001251 Árváltozás (1H) -0.65% Árváltozás (1D) -1.00% Árváltozás (7D) -8.37% Árváltozás (7D) -8.37%

SprotoStrategy (SPRSTR) valós idejű ár: $0.00001253. Az elmúlt 24 órában, a(z)SPRSTR legalacsonyabb ára $ 0.00001251, legmagasabb ára pedig $ 0.00001274 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) SPRSTR valaha volt legmagasabb ára $ 0.00029413, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00001251 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) SPRSTR változása a következő volt: -0.65% az elmúlt órában, -1.00% az elmúlt 24 órában, és -8.37% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

SprotoStrategy (SPRSTR) piaci információk

Piaci érték $ 12.53K$ 12.53K $ 12.53K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 12.53K$ 12.53K $ 12.53K Forgalomban lévő készlet 1.00B 1.00B 1.00B Teljes tokenszám 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A(z) SprotoStrategy jelenlegi piaci plafonja $ 12.53K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) SPRSTR keringésben lévő tokenszáma 1.00B, és a teljes tokenszám 1000000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 12.53K.