Spring Staked SUI (SSUI) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Spring Staked SUI (SSUI) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Spring Staked SUI (SSUI) tokennel kapcsolatos információk SpringSui is a Liquid Staking Token (LST) developed by Suilend, a defi super app on Sui. It offers significant improvements over existing LSTs, most notably instant unstaking. Instant unstaking allows for infinite liquidity when unstaking, enhancing safety by reducing the risk of depegging. In the future, other teams will be able to deploy their own LSTs on the platform permissionlessly and at no cost using the SpringSui Standard. Hivatalos webhely: https://springsui.com/ Vásárolj most SSUI tokent!

Spring Staked SUI (SSUI) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Spring Staked SUI (SSUI) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 28.34M $ 28.34M $ 28.34M Teljes tokenszám: $ 8.30M $ 8.30M $ 8.30M Keringésben lévő tokenszám: $ 8.30M $ 8.30M $ 8.30M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 28.34M $ 28.34M $ 28.34M Minden idők csúcspontja: $ 18.79 $ 18.79 $ 18.79 Minden idők mélypontja: $ 1.75 $ 1.75 $ 1.75 Jelenlegi ár: $ 3.41 $ 3.41 $ 3.41 További tudnivalók a(z) Spring Staked SUI (SSUI) áráról

Spring Staked SUI (SSUI) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Spring Staked SUI (SSUI) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó SSUI tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező SSUI token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) SSUI tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) SSUI token élő árfolyamát!

SSUI árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) SSUI kapcsán? SSUI-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) SSUI tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

