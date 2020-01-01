SPOT AI ($SPOT) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) SPOT AI ($SPOT) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

SPOT AI ($SPOT) tokennel kapcsolatos információk SPOT AI is a groundbreaking Buybot, Sniper Bot, and Trending channel, developed for the SUI network, designed to enhance and streamline your trading experience, and we have future utilities. SPOT AI is designed with growth in mind. Here is a glimpse of what the future holds: Advanced Analytics: AI-driven predictive models to provide highly accurate market forecasts. Multi-Network Expansion: Support for additional blockchain networks beyond SUI, including Ethereum and Solana. Social Trading Features: Introduce community-driven insights where users can share and discuss strategies. Gamification and Rewards: Daily, weekly, and monthly challenges with leaderboard rankings. Enhanced Security Measures: AI-powered threat detection and multi-signature wallet integration. Hivatalos webhely: https://spotai.network/ Fehér könyv: https://spotai-doc.gitbook.io/spot-ai-whitepaper/project-links Vásárolj most $SPOT tokent!

SPOT AI ($SPOT) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) SPOT AI ($SPOT) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 3.12K $ 3.12K $ 3.12K Teljes tokenszám: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Keringésben lévő tokenszám: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 3.12K $ 3.12K $ 3.12K Minden idők csúcspontja: $ 0 $ 0 $ 0 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0 $ 0 $ 0 További tudnivalók a(z) SPOT AI ($SPOT) áráról

SPOT AI ($SPOT) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) SPOT AI ($SPOT) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó $SPOT tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező $SPOT token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) $SPOT tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) $SPOT token élő árfolyamát!

$SPOT árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) $SPOT kapcsán? $SPOT-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) $SPOT tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

