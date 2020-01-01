Sports Analyst AI (SPORT) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Sports Analyst AI (SPORT) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Sports Analyst AI (SPORT) tokennel kapcsolatos információk Staicy Sport is an AI Agent created within the Creator.Bid ecosystem. Staicy is a cutting-edge AI model providing you with hyper-accurate insights, commentary & predictions on your favorite sporting events! The sports betting industry has seen exponential growth in recent years, fueled by the rise of online betting platforms and increased accessibility. Despite this growth, many traditional betting models remain opaque, relying heavily on subjective analysis and outdated systems. AI Agent Staicy Sport addresses these challenges by introducing an innovative, AI-driven approach to sports betting. Hivatalos webhely: https://staicy.ai/ Fehér könyv: https://staicysport.gitbook.io/staicysport Vásárolj most SPORT tokent!

Sports Analyst AI (SPORT) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Sports Analyst AI (SPORT) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 8.51K $ 8.51K $ 8.51K Teljes tokenszám: $ 21.00M $ 21.00M $ 21.00M Keringésben lévő tokenszám: $ 20.86M $ 20.86M $ 20.86M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 8.56K $ 8.56K $ 8.56K Minden idők csúcspontja: $ 0.06956 $ 0.06956 $ 0.06956 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0.00040781 $ 0.00040781 $ 0.00040781 További tudnivalók a(z) Sports Analyst AI (SPORT) áráról

Sports Analyst AI (SPORT) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Sports Analyst AI (SPORT) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó SPORT tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező SPORT token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) SPORT tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) SPORT token élő árfolyamát!

SPORT árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) SPORT kapcsán? SPORT-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) SPORT tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

