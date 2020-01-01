Sport Bettor AI (ZEBRO) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Sport Bettor AI (ZEBRO) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Sport Bettor AI (ZEBRO) tokennel kapcsolatos információk Sport Bettor AI is a virtual agent built on the virtual stack. The agent makes predictions on Twitter using G.A.M.E., from sports data sets. $ZEBRO is the token. Zebro predictions currently focuses on major sports. The Sports Bettor AI agent launched in November 2024 and is now in the sentient category on Virtual protocol. To request sports predictions, simply tag ZebroAI account on twitter with the game and prediction request. Hivatalos webhely: https://app.virtuals.io/virtuals/4065 Vásárolj most ZEBRO tokent!

Sport Bettor AI (ZEBRO) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Sport Bettor AI (ZEBRO) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 91.63K $ 91.63K $ 91.63K Teljes tokenszám: $ 999.24M $ 999.24M $ 999.24M Keringésben lévő tokenszám: $ 999.24M $ 999.24M $ 999.24M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 91.63K $ 91.63K $ 91.63K Minden idők csúcspontja: $ 0.00031712 $ 0.00031712 $ 0.00031712 Minden idők mélypontja: $ 0.00004725 $ 0.00004725 $ 0.00004725 Jelenlegi ár: $ 0 $ 0 $ 0 További tudnivalók a(z) Sport Bettor AI (ZEBRO) áráról

Sport Bettor AI (ZEBRO) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Sport Bettor AI (ZEBRO) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó ZEBRO tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező ZEBRO token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) ZEBRO tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) ZEBRO token élő árfolyamát!

ZEBRO árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) ZEBRO kapcsán? ZEBRO-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) ZEBRO tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

