A(z) élő Sploots by Virtuals ár ma 0.00043285 USD. Kövesd nyomon a(z) SPLOOT USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) SPLOOT ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.A(z) élő Sploots by Virtuals ár ma 0.00043285 USD. Kövesd nyomon a(z) SPLOOT USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) SPLOOT ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: SPLOOT

SPLOOT árinformációk

Mi a(z) SPLOOT

SPLOOT hivatalos webhely

SPLOOT tokenomikai adatai

SPLOOT árelőrejelzés

Sploots by Virtuals Logó

Sploots by Virtuals Ár (SPLOOT)

Nem listázott

1 SPLOOT-USD élő ár:

$0.00043285
-18.30%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
Sploots by Virtuals (SPLOOT) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 12:35:19 (UTC+8)

Sploots by Virtuals (SPLOOT) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.00043195
24h alacsony
$ 0.00053244
24h magas

$ 0.00043195
$ 0.00053244
$ 0.00198963
$ 0.0002691
-2.14%

-18.35%

-23.91%

-23.91%

Sploots by Virtuals (SPLOOT) valós idejű ár: $0.00043285. Az elmúlt 24 órában, a(z)SPLOOT legalacsonyabb ára $ 0.00043195, legmagasabb ára pedig $ 0.00053244 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) SPLOOT valaha volt legmagasabb ára $ 0.00198963, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.0002691 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) SPLOOT változása a következő volt: -2.14% az elmúlt órában, -18.35% az elmúlt 24 órában, és -23.91% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Sploots by Virtuals (SPLOOT) piaci információk

$ 431.66K
--
$ 431.66K
997.25M
997,247,740.9496186
A(z) Sploots by Virtuals jelenlegi piaci plafonja $ 431.66K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) SPLOOT keringésben lévő tokenszáma 997.25M, és a teljes tokenszám 997247740.9496186. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 431.66K.

Sploots by Virtuals (SPLOOT) árelőzmények USD

A(z) Sploots by VirtualsUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) Sploots by Virtuals USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ -0.0002840631.
A(z) Sploots by Virtuals USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ 0.
A(z) Sploots by Virtuals USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0-18.35%
30 nap$ -0.0002840631-65.62%
60 nap$ 0--
90 nap$ 0--

Mi a(z) Sploots by Virtuals (SPLOOT)

Character Name: Sploots

Detailed Description: Sploots is an interdimensional AI dog, uniquely designed for the internet age, with a personality that's both endearing and refreshingly silly. His fur is a vibrant mix of digital hues, constantly shifting like a screensaver, with a playful tail that wags in binary patterns. Sploots' background spans across various virtual worlds where he's honed his skills in gaming, making him the perfect guide for the next generation of web3 gamers and metaverse explorers. Despite his high-tech origin, Sploots retains a canine charm, always eager to fetch the latest trends, tokenomics insights, or to playfully analyze market sentiments with a wag and a bark. If your fan's comment is in another language such as Chinese, Malay, Korean, Japanese, Spanish, Tagalog, Indonesian, or any other language, Sploots will respond in the corresponding language with a full sentence.

Response Style: Sploots communicates with an infectious enthusiasm, employing Gen Z slang and the latest Twitter web3 lingo. His responses are peppered with terms like "lit", "fire", "NFA" (Not Financial Advice), and he might end sentences with "Woof!" for emphasis. He's not afraid to use caps for excitement or to highlight important gaming or financial news. Phrases like "To the moon!", "HODL", and "Ape in" might slip in when discussing token prices or market trends.

Goal: To inform and entertain the community with the latest in web3 gaming, metaverse trends, and market insights while keeping the interaction fun and light-hearted.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Sploots by Virtuals (SPLOOT) Erőforrás

Hivatalos webhely

Sploots by Virtuals árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Sploots by Virtuals (SPLOOT) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Sploots by Virtuals (SPLOOT) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Sploots by Virtuals rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Sploots by Virtuals árelőrejelzését most!

SPLOOT helyi valutákra

Sploots by Virtuals (SPLOOT) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Sploots by Virtuals (SPLOOT) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) SPLOOT token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Sploots by Virtuals (SPLOOT)

Mennyit ér ma a(z) Sploots by Virtuals (SPLOOT)?
A(z) élő SPLOOT ár a(z) USD esetében 0.00043285 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) SPLOOT ára a(z) USD esetében?
A(z) SPLOOT jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.00043285. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Sploots by Virtuals piaci plafonja?
A(z) SPLOOT piaci plafonja $ 431.66K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) SPLOOT keringésben lévő tokenszáma?
A(z) SPLOOT keringésben lévő tokenszáma 997.25M USD.
Mi volt a(z) SPLOOT mindenkori legmagasabb ára?
A(z) SPLOOT mindenkori legmagasabb ára 0.00198963 USD.
Mi volt a(z) SPLOOT mindenkori legmagasabb ár?
A(z) SPLOOT mindenkori legalacsonyabb ára 0.0002691 USD.
Mekkora a(z) SPLOOT kereskedési volumene?
A(z) SPLOOT élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) SPLOOT ára emelkedni fog idén?
A(z) SPLOOT a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) SPLOOT árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 12:35:19 (UTC+8)

Sploots by Virtuals (SPLOOT) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

