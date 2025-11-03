Sploots by Virtuals (SPLOOT) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.00043195 $ 0.00043195 $ 0.00043195 24h alacsony $ 0.00053244 $ 0.00053244 $ 0.00053244 24h magas 24h alacsony $ 0.00043195$ 0.00043195 $ 0.00043195 24h magas $ 0.00053244$ 0.00053244 $ 0.00053244 Minden idők csúcspontja $ 0.00198963$ 0.00198963 $ 0.00198963 Legalacsonyabb ár $ 0.0002691$ 0.0002691 $ 0.0002691 Árváltozás (1H) -2.14% Árváltozás (1D) -18.35% Árváltozás (7D) -23.91% Árváltozás (7D) -23.91%

Sploots by Virtuals (SPLOOT) valós idejű ár: $0.00043285. Az elmúlt 24 órában, a(z)SPLOOT legalacsonyabb ára $ 0.00043195, legmagasabb ára pedig $ 0.00053244 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) SPLOOT valaha volt legmagasabb ára $ 0.00198963, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.0002691 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) SPLOOT változása a következő volt: -2.14% az elmúlt órában, -18.35% az elmúlt 24 órában, és -23.91% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Sploots by Virtuals (SPLOOT) piaci információk

Piaci érték $ 431.66K$ 431.66K $ 431.66K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 431.66K$ 431.66K $ 431.66K Forgalomban lévő készlet 997.25M 997.25M 997.25M Teljes tokenszám 997,247,740.9496186 997,247,740.9496186 997,247,740.9496186

A(z) Sploots by Virtuals jelenlegi piaci plafonja $ 431.66K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) SPLOOT keringésben lévő tokenszáma 997.25M, és a teljes tokenszám 997247740.9496186. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 431.66K.