TőzsdeDEX+
Vásárolj kriptótPiacokSpotFutures500XEarnEsemények
Több
Blue Chip Blitz
A(z) élő Splash Token ár ma 0.0004438 USD. Kövesd nyomon a(z) SPLASH USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) SPLASH ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.A(z) élő Splash Token ár ma 0.0004438 USD. Kövesd nyomon a(z) SPLASH USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) SPLASH ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: SPLASH

SPLASH árinformációk

Mi a(z) SPLASH

SPLASH fehér könyv

SPLASH hivatalos webhely

SPLASH tokenomikai adatai

SPLASH árelőrejelzés

Bevételszerzés

Airdrop+

Hírek

Blog

Tanulás

Splash Token Logó

Splash Token Ár (SPLASH)

Nem listázott

1 SPLASH-USD élő ár:

$0.0004438
$0.0004438$0.0004438
0.00%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
Splash Token (SPLASH) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 12:35:12 (UTC+8)

Splash Token (SPLASH) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0
$ 0$ 0
24h alacsony
$ 0
$ 0$ 0
24h magas

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.0063972
$ 0.0063972$ 0.0063972

$ 0.00044358
$ 0.00044358$ 0.00044358

--

--

0.00%

0.00%

Splash Token (SPLASH) valós idejű ár: $0.0004438. Az elmúlt 24 órában, a(z)SPLASH legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) SPLASH valaha volt legmagasabb ára $ 0.0063972, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00044358 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) SPLASH változása a következő volt: -- az elmúlt órában, -- az elmúlt 24 órában, és 0.00% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Splash Token (SPLASH) piaci információk

$ 410.52K
$ 410.52K$ 410.52K

--
----

$ 443.81K
$ 443.81K$ 443.81K

925.00M
925.00M 925.00M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A(z) Splash Token jelenlegi piaci plafonja $ 410.52K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) SPLASH keringésben lévő tokenszáma 925.00M, és a teljes tokenszám 1000000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 443.81K.

Splash Token (SPLASH) árelőzmények USD

A(z) Splash TokenUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) Splash Token USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ 0.0000000000.
A(z) Splash Token USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ -0.0000482752.
A(z) Splash Token USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0--
30 nap$ 0.00000000000.00%
60 nap$ -0.0000482752-10.87%
90 nap$ 0--

Mi a(z) Splash Token (SPLASH)

$SPLASH is a tap-to-earn gaming token on TON (The Open Network), developed by P00LS Games, a Web3 gaming publisher on Telegram. It is designed to reward players for in-game engagement, referrals, and ecosystem participation. Players earn $SPLASH through gameplay and can stake their tokens for additional rewards, increasing their airdrop multipliers and potential future earnings.

The token is distributed through a structured airdrop system spanning four phases over six months, with staking and liquidity incentives driving long-term value. $SPLASH also integrates farming on STON.fi, allowing users to provide liquidity and earn rewards. As the primary token for casual gaming within P00LS Games, it will serve as a foundational asset for future gaming tokens and reward mechanisms.

$SPLASH is tradable on decentralized and centralized exchanges (as of 3/7), with STON.fi and MEXC being the first official trading venues. The project emphasizes fair distribution, transparency, and sustainable token utility within the broader P00LS Games ecosystem.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Splash Token (SPLASH) Erőforrás

Fehér könyv
Hivatalos webhely

Splash Token árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Splash Token (SPLASH) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Splash Token (SPLASH) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Splash Token rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Splash Token árelőrejelzését most!

SPLASH helyi valutákra

Splash Token (SPLASH) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Splash Token (SPLASH) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) SPLASH token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Splash Token (SPLASH)

Mennyit ér ma a(z) Splash Token (SPLASH)?
A(z) élő SPLASH ár a(z) USD esetében 0.0004438 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) SPLASH ára a(z) USD esetében?
A(z) SPLASH jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.0004438. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Splash Token piaci plafonja?
A(z) SPLASH piaci plafonja $ 410.52K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) SPLASH keringésben lévő tokenszáma?
A(z) SPLASH keringésben lévő tokenszáma 925.00M USD.
Mi volt a(z) SPLASH mindenkori legmagasabb ára?
A(z) SPLASH mindenkori legmagasabb ára 0.0063972 USD.
Mi volt a(z) SPLASH mindenkori legmagasabb ár?
A(z) SPLASH mindenkori legalacsonyabb ára 0.00044358 USD.
Mekkora a(z) SPLASH kereskedési volumene?
A(z) SPLASH élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) SPLASH ára emelkedni fog idén?
A(z) SPLASH a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) SPLASH árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 12:35:12 (UTC+8)

Splash Token (SPLASH) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

FORRÓ

Jelenleg népszerű kriptovaluták, amelyek jelentős piaci figyelmet kapnak

Bitcoin Logó

Bitcoin

BTC

$107,887.86
$107,887.86$107,887.86

-2.01%

Ethereum Logó

Ethereum

ETH

$3,740.33
$3,740.33$3,740.33

-2.93%

Solana Logó

Solana

SOL

$177.85
$177.85$177.85

-3.22%

Aster Logó

Aster

ASTER

$1.0546
$1.0546$1.0546

-16.42%

USDCoin Logó

USDCoin

USDC

$0.9999
$0.9999$0.9999

-0.01%

Legfelső volumen

A legmagasabb kereskedési volumenű kriptovaluták

Bitcoin Logó

Bitcoin

BTC

$107,887.86
$107,887.86$107,887.86

-2.01%

Ethereum Logó

Ethereum

ETH

$3,740.33
$3,740.33$3,740.33

-2.93%

Solana Logó

Solana

SOL

$177.85
$177.85$177.85

-3.22%

DASH Logó

DASH

DASH

$85.23
$85.23$85.23

-3.80%

XRP Logó

XRP

XRP

$2.4375
$2.4375$2.4375

-2.49%

Újonnan hozzáadva

Nemrégiben listázott kriptovaluták, amelyek elérhetők kereskedésre

TeaFi Logó

TeaFi

TEAFI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Logó

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

NXT Protocol Logó

NXT Protocol

NXT

$0.0349
$0.0349$0.0349

-30.20%

Credia Layer Logó

Credia Layer

CRED

$0.05701
$0.05701$0.05701

+185.05%

Audiera Logó

Audiera

BEAT

$0.10164
$0.10164$0.10164

+23.03%

Legjobban erősödő kriptovaluták

A mai nap legnagyobb kriptovalutaár-növekedései

LuckyMeme Logó

LuckyMeme

LUCKY

$0.000000002005
$0.000000002005$0.000000002005

+360.91%

Ant Token Logó

Ant Token

ANTY

$0.0000546
$0.0000546$0.0000546

+116.66%

Burnr Logó

Burnr

BURNR

$0.00005512
$0.00005512$0.00005512

+50.55%

SoulLayer Logó

SoulLayer

SOULLAYER

$0.0010184
$0.0010184$0.0010184

+32.79%

FYNOR Logó

FYNOR

FYNOR

$0.0053442
$0.0053442$0.0053442

+27.13%