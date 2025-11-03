Splash Token (SPLASH) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0 $ 0 $ 0 24h alacsony $ 0 $ 0 $ 0 24h magas 24h alacsony $ 0$ 0 $ 0 24h magas $ 0$ 0 $ 0 Minden idők csúcspontja $ 0.0063972$ 0.0063972 $ 0.0063972 Legalacsonyabb ár $ 0.00044358$ 0.00044358 $ 0.00044358 Árváltozás (1H) -- Árváltozás (1D) -- Árváltozás (7D) 0.00% Árváltozás (7D) 0.00%

Splash Token (SPLASH) valós idejű ár: $0.0004438. Az elmúlt 24 órában, a(z)SPLASH legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) SPLASH valaha volt legmagasabb ára $ 0.0063972, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00044358 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) SPLASH változása a következő volt: -- az elmúlt órában, -- az elmúlt 24 órában, és 0.00% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Splash Token (SPLASH) piaci információk

Piaci érték $ 410.52K$ 410.52K $ 410.52K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 443.81K$ 443.81K $ 443.81K Forgalomban lévő készlet 925.00M 925.00M 925.00M Teljes tokenszám 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A(z) Splash Token jelenlegi piaci plafonja $ 410.52K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) SPLASH keringésben lévő tokenszáma 925.00M, és a teljes tokenszám 1000000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 443.81K.