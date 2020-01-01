Splash Dog (BUSTER) tokenomikai adatai

Splash Dog (BUSTER) tokenomikai adatai

Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Splash Dog (BUSTER) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában.
Splash Dog (BUSTER) tokennel kapcsolatos információk

THE FAMOUS DOG JUMPING INTO THE WATER FROM TIKTOK WITH 500M+ VIEWS.

A few facts about me

  • Signature Pool Dive
  • Serial Killer
  • Silly

Roadmap

  1. BORN - Launch of a token, development of a family of holders and a twitter 2.BORN - Project development, marketing and connect KOLs
  2. CEX listings - Listing on top exchanges and partnerships

Being a memecoin doesn’t mean we won’t have utilities. Our developers will develop some fun and useful tools for its community members as we continue to BUIDL! Our main goal is to make sure everyone has access to our utilities, so we build it with scalability in mind.

Ready to Splash?

Hivatalos webhely:
https://buster-sol.xyz/

Splash Dog (BUSTER) tokenomika és árelemzés

Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Splash Dog (BUSTER) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját.

Piaci tőkeérték:
$ 12.23K
Teljes tokenszám:
$ 999.77M
Keringésben lévő tokenszám:
$ 999.77M
FDV (teljes mértékben hígított értékelés):
$ 12.23K
Minden idők csúcspontja:
$ 0.00444016
Minden idők mélypontja:
$ 0
Jelenlegi ár:
$ 0
Splash Dog (BUSTER) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek

A(z) Splash Dog (BUSTER) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez.

Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja:

Teljes tokenszám:

A létrehozott vagy valaha létrehozandó BUSTER tokenek maximális száma.

Keringésben lévő tokenszám:

A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma.

Max. tokenszám:

Az összes létező BUSTER token felső határa.

FDV (teljes mértékben hígított értékelés):

Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van.

Inflációs ráta:

Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást.

Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára?

Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás.

Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége.

Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata.

Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek.

Most, hogy tisztában vagy a(z) BUSTER tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) BUSTER token élő árfolyamát!

BUSTER árelőrejelzése

Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) BUSTER kapcsán? BUSTER-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában.

Mindössze 1 USDT áron vásárolhatsz kriptovalutákat: A kriptovaluta-kereskedés legegyszerűbb módja!

Jogi nyilatkozat

Az ezen az oldalon található tokenomikai adatok külső forrásokból származnak. A MEXC nem garantálja az információk pontosságát. Arra kérünk, hogy befektetés előtt végezz alapos háttérkutatást.