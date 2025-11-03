SPIRA (SPIRA) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.00077757 $ 0.00077757 $ 0.00077757 24h alacsony $ 0.0009562 $ 0.0009562 $ 0.0009562 24h magas 24h alacsony $ 0.00077757$ 0.00077757 $ 0.00077757 24h magas $ 0.0009562$ 0.0009562 $ 0.0009562 Minden idők csúcspontja $ 0.00178383$ 0.00178383 $ 0.00178383 Legalacsonyabb ár $ 0.00032065$ 0.00032065 $ 0.00032065 Árváltozás (1H) -2.11% Árváltozás (1D) -18.30% Árváltozás (7D) -16.98% Árváltozás (7D) -16.98%

SPIRA (SPIRA) valós idejű ár: $0.00077827. Az elmúlt 24 órában, a(z)SPIRA legalacsonyabb ára $ 0.00077757, legmagasabb ára pedig $ 0.0009562 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) SPIRA valaha volt legmagasabb ára $ 0.00178383, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00032065 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) SPIRA változása a következő volt: -2.11% az elmúlt órában, -18.30% az elmúlt 24 órában, és -16.98% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

SPIRA (SPIRA) piaci információk

Piaci érték $ 147.73K$ 147.73K $ 147.73K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 777.57K$ 777.57K $ 777.57K Forgalomban lévő készlet 189.98M 189.98M 189.98M Teljes tokenszám 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A(z) SPIRA jelenlegi piaci plafonja $ 147.73K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) SPIRA keringésben lévő tokenszáma 189.98M, és a teljes tokenszám 1000000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 777.57K.