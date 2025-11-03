TőzsdeDEX+
A(z) élő SPIRA ár ma 0.00077827 USD. Kövesd nyomon a(z) SPIRA USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) SPIRA ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

$0.00077827
-18.30%1D
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
Utolsó frissítés: 2025-11-03 12:34:58 (UTC+8)

SPIRA (SPIRA) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.00077757
24h alacsony
$ 0.0009562
24h magas

$ 0.00077757
$ 0.0009562
$ 0.00178383
$ 0.00032065
-2.11%

-18.30%

-16.98%

-16.98%

SPIRA (SPIRA) valós idejű ár: $0.00077827. Az elmúlt 24 órában, a(z)SPIRA legalacsonyabb ára $ 0.00077757, legmagasabb ára pedig $ 0.0009562 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) SPIRA valaha volt legmagasabb ára $ 0.00178383, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00032065 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) SPIRA változása a következő volt: -2.11% az elmúlt órában, -18.30% az elmúlt 24 órában, és -16.98% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

SPIRA (SPIRA) piaci információk

$ 147.73K
--
$ 777.57K
189.98M
1,000,000,000.0
A(z) SPIRA jelenlegi piaci plafonja $ 147.73K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) SPIRA keringésben lévő tokenszáma 189.98M, és a teljes tokenszám 1000000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 777.57K.

SPIRA (SPIRA) árelőzmények USD

A(z) SPIRAUSD mai árváltozása a következő volt: $ -0.000174406723735248.
A(z) SPIRA USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ -0.0001866057.
A(z) SPIRA USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ 0.
A(z) SPIRA USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ -0.000174406723735248-18.30%
30 nap$ -0.0001866057-23.97%
60 nap$ 0--
90 nap$ 0--

Mi a(z) SPIRA (SPIRA)

SPIRA is an AI marketing agent built to help Web3 projects reduce wasted ad spend and improve real growth outcomes. It provides visibility scans across major AI platforms, audits landing pages for conversion optimization, and identifies high-value outreach opportunities. Instead of relying on fragmented tools or expensive agencies, teams can prompt SPIRA for actionable insights and execution-ready recommendations that drive measurable results.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

SPIRA (SPIRA) Erőforrás

Hivatalos webhely

SPIRA árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) SPIRA (SPIRA) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) SPIRA (SPIRA) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) SPIRA rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) SPIRA árelőrejelzését most!

SPIRA (SPIRA) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) SPIRA (SPIRA) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) SPIRA token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: SPIRA (SPIRA)

A(z) élő SPIRA ár a(z) USD esetében 0.00077827 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
A(z) SPIRA jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.00077827. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
A(z) SPIRA piaci plafonja $ 147.73K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
A(z) SPIRA keringésben lévő tokenszáma 189.98M USD.
A(z) SPIRA mindenkori legmagasabb ára 0.00178383 USD.
A(z) SPIRA mindenkori legalacsonyabb ára 0.00032065 USD.
A(z) SPIRA élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) SPIRA a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) SPIRA árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

