Spintria (SP) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Spintria (SP) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Spintria (SP) tokennel kapcsolatos információk Spintria (SP) is a utility adult-token on the TON network created for anonymous and quick access to the content in the adult entertainment ecosystem. The adult industry faces numerous issues that limit its growth and safety. Spintria offers an innovative solution that could change the game. Our token $SP and WEB-3 technologies will help overcome these challenges and create a safer, more profitable, and fairer ecosystem for all participants. Security and Privacy Problem: Leakage of personal data and confidential information.

Solution: The SP token is built on the TON blockchain, ensuring anonymity and transaction security. Financial Barriers Problem: Limited access to traditional financial services.

Solution: The introduction of cryptocurrency $SP and DeFi tools to simplify and reduce the cost of financial operations. Censorship and Legal Restrictions Problem: Strict legal constraints and content censorship.

Solution: Decentralized platforms utilizing the $SP token that are hard to censor. Exploitation and Lack of Fair Compensation Problem: Unfair working conditions and low earnings.

Solution: Transparent and fair reward systems using smart contracts based on $SP. Monetization Challenges Problem: Difficulties in monetizing content.

Solution: Use of $SP for direct and instant payments without intermediaries. Lack of Innovation Problem: Insufficient technological innovation.

Solution: Implementation of new technologies, such as NFTs and DeFi, utilizing $SP. Stigmatization and Social Pressure Problem: Stigmatization and negative attitudes toward industry workers.

Solution: Community support and educational initiatives funded through $SP. Content Quality Issues Problem: Low-quality content.

Solution: Introduction of quality standards and rating systems, supporting professional creators through $SP. Market Access Issues Problem: Limited access to the global market.

Solution: Decentralized platforms based on $SP to ensure global access. Intellectual Property Protection Issues Problem: Piracy and illegal content distribution.

Solution: Use of blockchain technologies to protect copyrights and track content distribution through $SP. Spintria offers a comprehensive solution to all key issues within the adult industry. Our token $SP and WEB-3 technologies create a safe, fair, and innovative ecosystem that benefits both content creators and consumers. Join us and be a part of the revolution in the adult industry. Hivatalos webhely: https://sp.one Fehér könyv: https://sp.one/litepaper Vásárolj most SP tokent!

Spintria (SP) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Spintria (SP) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 327.54K $ 327.54K $ 327.54K Teljes tokenszám: $ 888.70M $ 888.70M $ 888.70M Keringésben lévő tokenszám: $ 51.56M $ 51.56M $ 51.56M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 5.65M $ 5.65M $ 5.65M Minden idők csúcspontja: $ 0.05442 $ 0.05442 $ 0.05442 Minden idők mélypontja: $ 0.00455647 $ 0.00455647 $ 0.00455647 Jelenlegi ár: $ 0.00635197 $ 0.00635197 $ 0.00635197 További tudnivalók a(z) Spintria (SP) áráról

Spintria (SP) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Spintria (SP) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó SP tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező SP token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) SP tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) SP token élő árfolyamát!

SP árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) SP kapcsán? SP-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) SP tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

Miért érdemes a MEXC platformot választani? A MEXC a világ egyik legnépszerűbb kriptovaluta-tőzsdéje, amelynek világszerte felhasználók milliói szavaznak bizalmat. A MEXC a kriptovaluta-kereskedés legegyszerűbb módját kínálja kezdőknek és profiknak egyaránt. Több mint 4,000 kereskedési pár a spot- és futurespiacokon A leggyorsabb tokenlistázások a CEX-ek között 1. számú likviditás az ágazaton belül A legalacsonyabb díjak 24 órás ügyfélszolgálattal Több mint 100%-os tokentartalék-átláthatóság a felhasználói források esetében Ultraalacsony belépési korlátok: akár 1 USDT összeggel is vásárolhatsz kriptovalutát

Mindössze 1 USDT áron vásárolhatsz kriptovalutákat: A kriptovaluta-kereskedés legegyszerűbb módja! Vásárolj most!