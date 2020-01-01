Spintop (SPIN) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Spintop (SPIN) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Spintop (SPIN) tokennel kapcsolatos információk Spintop is the next generation blockchain gaming hub that aims to utilize the new tools of web3 to offer a comprehensive experience for players, traders and investors. In Spintop, we aspire to guide, discuss and supply through blockchain gaming. The ecosystem is designed as a gaming hub that allows players to exchange their tokens, NFTs, and reviews. Spintop consists of four main producs acting together in a social manner and built around user profiles: Gamepedia: A community-driven gaming guide in which games are accessed, listed, and filtered for tokenomics, ratings, smart chains, and development statuses. Games are also reviewed by both critics and users. Spindex: A decentralized exchange (Dex) where gaming tokens are pooled together to create liquidity, incentivizing yield farming. Guild Maker: Meeting grounds for play-to-earn sponsors and scholars. Sponsors can burn SPIN and create their own yield guilds, recruit scholars and compete with each other. NFT Marketplace: NFT marketplace will be the supply zone for the guilds, users and games where they will be listing their NFTs for sale or lending. Hivatalos webhely: https://spintop.network Vásárolj most SPIN tokent!

Spintop (SPIN) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Spintop (SPIN) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 78.89K $ 78.89K $ 78.89K Teljes tokenszám: $ 727.66M $ 727.66M $ 727.66M Keringésben lévő tokenszám: $ 302.79M $ 302.79M $ 302.79M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 189.59K $ 189.59K $ 189.59K Minden idők csúcspontja: $ 0.645127 $ 0.645127 $ 0.645127 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0.00026035 $ 0.00026035 $ 0.00026035 További tudnivalók a(z) Spintop (SPIN) áráról

Spintop (SPIN) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Spintop (SPIN) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó SPIN tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező SPIN token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) SPIN tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) SPIN token élő árfolyamát!

SPIN árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) SPIN kapcsán? SPIN-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) SPIN tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

