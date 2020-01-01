Spinning Cat (OIIAOIIA) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Spinning Cat (OIIAOIIA) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Spinning Cat (OIIAOIIA) tokennel kapcsolatos információk OIIAOIIA is a unique, community-driven project inspired by the viral spinning cat meme, a symbol of internet culture’s playful and absurd nature. Originally created as a lighthearted crypto coin, OIIAOIIA quickly captured the imagination of online communities who resonated with its charm and simplicity. The project’s viral roots gave it an organic following, but as its popularity grew, it became clear that its true potential could only be realized through collective ownership and participation. Recognizing the power of its community, the project underwent a significant transition to full community ownership. This move was aimed at fostering transparency, decentralization, and inclusivity, empowering individuals to have a direct role in shaping OIIAOIIA’s future. By putting the decision-making process into the hands of its supporters, the project ensures that it evolves in a way that aligns with the interests and creativity of its participants. At its core, OIIAOIIA celebrates the whimsical and collaborative spirit of internet culture while exploring the possibilities of decentralized technology. Unlike traditional meme-based tokens that often rely on fleeting hype, OIIAOIIA is building a decentralized ecosystem where the community actively contributes to its growth. This ecosystem encourages creativity, governance, and innovation, turning a simple meme into a collective symbol of empowerment. The project’s community-first approach is what sets it apart. Every decision, from developmental milestones to the coin’s utility, is shaped by the collective input of its members. This decentralization ensures that no single entity has control over the project, reinforcing trust and alignment with the principles of blockchain technology. In a space where meme coins are often short-lived and centralized, OIIAOIIA positions itself as a sustainable project rooted in transparency and collaboration. OIIAOIIA also aims to bridge the gap between internet culture and blockchain by creating value in unexpected places. It is a testament to the power of community-driven projects to turn simple ideas into something greater. By combining the universality of humor with decentralized governance, OIIAOIIA is not just a meme coin—it’s a platform for exploring the intersection of creativity, technology, and collective ownership. As the project continues to evolve, OIIAOIIA remains committed to its vision of fostering a decentralized community that values transparency, innovation, and fun. It is a project that invites everyone to take part in its journey, transforming a spinning cat meme into a lasting and meaningful endeavor in the world of crypto. Hivatalos webhely: https://spinning.cat/ Vásárolj most OIIAOIIA tokent!

Spinning Cat (OIIAOIIA) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Spinning Cat (OIIAOIIA) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 1.37M $ 1.37M $ 1.37M Teljes tokenszám: $ 999.79M $ 999.79M $ 999.79M Keringésben lévő tokenszám: $ 999.79M $ 999.79M $ 999.79M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 1.37M $ 1.37M $ 1.37M Minden idők csúcspontja: $ 0.0324146 $ 0.0324146 $ 0.0324146 Minden idők mélypontja: $ 0.00125116 $ 0.00125116 $ 0.00125116 Jelenlegi ár: $ 0.00136397 $ 0.00136397 $ 0.00136397 További tudnivalók a(z) Spinning Cat (OIIAOIIA) áráról

Spinning Cat (OIIAOIIA) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Spinning Cat (OIIAOIIA) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó OIIAOIIA tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező OIIAOIIA token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) OIIAOIIA tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) OIIAOIIA token élő árfolyamát!

OIIAOIIA árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) OIIAOIIA kapcsán? OIIAOIIA-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) OIIAOIIA tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

