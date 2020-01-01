SpineDAO Token (SPINE) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) SpineDAO Token (SPINE) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

SpineDAO Token (SPINE) tokennel kapcsolatos információk SpineDAO is the first surgical Decentralized Autonomous Organization (DAO) focused on making advanced spine treatments accessible to everyone. Led by a team of experienced spine surgeons and a biomechanical engineer, SpineDAO leverages blockchain, artificial intelligence, and community-based decision-making to tackle major challenges in spine care. We envision a world where the 600 million+ people living with spinal diseases gain quicker and more efficient access to spine care through decentralized and AI-powered solutions. By creating the world’s largest decentralized spine care and developing AI-powered tools for triage, decision-making, and monitoring, we are building the foundation for a comprehensive and innovative spine care ecosystem. Hivatalos webhely: https://www.spinedao.com/ Fehér könyv: https://spinedao.gitbook.io/spinedao Vásárolj most SPINE tokent!

SpineDAO Token (SPINE) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) SpineDAO Token (SPINE) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 3.48M $ 3.48M $ 3.48M Teljes tokenszám: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M Keringésben lévő tokenszám: $ 297.87M $ 297.87M $ 297.87M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 11.68M $ 11.68M $ 11.68M Minden idők csúcspontja: $ 0.01328617 $ 0.01328617 $ 0.01328617 Minden idők mélypontja: $ 0.00570414 $ 0.00570414 $ 0.00570414 Jelenlegi ár: $ 0.01170081 $ 0.01170081 $ 0.01170081 További tudnivalók a(z) SpineDAO Token (SPINE) áráról

SpineDAO Token (SPINE) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) SpineDAO Token (SPINE) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó SPINE tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező SPINE token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) SPINE tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) SPINE token élő árfolyamát!

