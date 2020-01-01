Spin It (SPIN) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Spin It (SPIN) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

SPIN IT is a crypto casino platform offering slots with feature buying, live casino games, specialty games, game shows, plus sports and esports betting. From slots to live tables, we've got your game. Evolution, Pragmatic, and more - only the best for SPIN IT. Live dealers, real action. Blackjack, Baccarat, Roulette & more. Up to 1000x leverage on select crypto. Never lose more than your initial bet. That's the SPIN IT guarantee. Connect your wallet and claim your deposit bonus! Instant deposits with Sonic native assets starting with $SHADOW. No KYC required—start playing now! Hivatalos webhely: https://spinit.owl.games/

Spin It (SPIN) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Spin It (SPIN) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 624.57K $ 624.57K $ 624.57K Teljes tokenszám: $ 995.50M $ 995.50M $ 995.50M Keringésben lévő tokenszám: $ 178.51M $ 178.51M $ 178.51M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 3.48M $ 3.48M $ 3.48M Minden idők csúcspontja: $ 0.00577706 $ 0.00577706 $ 0.00577706 Minden idők mélypontja: $ 0.00175638 $ 0.00175638 $ 0.00175638 Jelenlegi ár: $ 0.00349877 $ 0.00349877 $ 0.00349877 További tudnivalók a(z) Spin It (SPIN) áráról

Spin It (SPIN) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Spin It (SPIN) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó SPIN tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező SPIN token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) SPIN tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) SPIN token élő árfolyamát!

SPIN árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) SPIN kapcsán? SPIN-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) SPIN tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

