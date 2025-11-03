TőzsdeDEX+
A(z) élő SPICE ár ma 0 USD. Kövesd nyomon a(z) SPICE USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) SPICE ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: SPICE

SPICE árinformációk

Mi a(z) SPICE

SPICE fehér könyv

SPICE hivatalos webhely

SPICE tokenomikai adatai

SPICE árelőrejelzés

Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
SPICE (SPICE) árinformáció (USD)

SPICE (SPICE) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)SPICE legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) SPICE valaha volt legmagasabb ára $ 0, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) SPICE változása a következő volt: -0.09% az elmúlt órában, +5.97% az elmúlt 24 órában, és -19.11% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

A(z) SPICE jelenlegi piaci plafonja $ 188.49K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) SPICE keringésben lévő tokenszáma 16.83B, és a teljes tokenszám 69419656524.86246. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 777.67K.

SPICE (SPICE) árelőzmények USD

Mi a(z) SPICE (SPICE)

$SPICE is the lifeblood of the Lowlife Forms Gameverse—a degen-friendly, action-packed universe where gaming, AI, and crypto meme culture collide. Powered by Right Trigger Entertainment’s real AAA gaming expertise, $SPICE fuels in-game economies, governance, and a new frontier of AI-driven content creation. Our flagship game, Lowlife Forms, isn’t just a massively modular sci-fi RPG shooter—it’s a full-blown web3 gaming 'Cult.' AI will be the backbone of creative exploration, NPC behaviors, and user-asset production, making entertainment more immersive than ever and forever blending the distinction between player and creator. This isn’t just a game. It’s a movement. Welcome to the future of gaming, fueled by $SPICE.

$SPICE powers the entire Lowlife Forms gameverse economy while being the key to its governance and the anchor of the Lowlife degen community.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

SPICE (SPICE) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) SPICE (SPICE) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) SPICE token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: SPICE (SPICE)

Mennyit ér ma a(z) SPICE (SPICE)?
A(z) élő SPICE ár a(z) USD esetében 0 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) SPICE ára a(z) USD esetében?
A(z) SPICE jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) SPICE piaci plafonja?
A(z) SPICE piaci plafonja $ 188.49K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) SPICE keringésben lévő tokenszáma?
A(z) SPICE keringésben lévő tokenszáma 16.83B USD.
Mi volt a(z) SPICE mindenkori legmagasabb ára?
A(z) SPICE mindenkori legmagasabb ára 0 USD.
Mi volt a(z) SPICE mindenkori legmagasabb ár?
A(z) SPICE mindenkori legalacsonyabb ára 0 USD.
Mekkora a(z) SPICE kereskedési volumene?
A(z) SPICE élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) SPICE ára emelkedni fog idén?
A(z) SPICE a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) SPICE árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 12:34:52 (UTC+8)

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

