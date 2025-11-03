SPICE (SPICE) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0 $ 0 $ 0 24h alacsony $ 0 $ 0 $ 0 24h magas 24h alacsony $ 0$ 0 $ 0 24h magas $ 0$ 0 $ 0 Minden idők csúcspontja $ 0$ 0 $ 0 Legalacsonyabb ár $ 0$ 0 $ 0 Árváltozás (1H) -0.09% Árváltozás (1D) +5.97% Árváltozás (7D) -19.11% Árváltozás (7D) -19.11%

SPICE (SPICE) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)SPICE legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) SPICE valaha volt legmagasabb ára $ 0, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) SPICE változása a következő volt: -0.09% az elmúlt órában, +5.97% az elmúlt 24 órában, és -19.11% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

SPICE (SPICE) piaci információk

Piaci érték $ 188.49K$ 188.49K $ 188.49K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 777.67K$ 777.67K $ 777.67K Forgalomban lévő készlet 16.83B 16.83B 16.83B Teljes tokenszám 69,419,656,524.86246 69,419,656,524.86246 69,419,656,524.86246

A(z) SPICE jelenlegi piaci plafonja $ 188.49K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) SPICE keringésben lévő tokenszáma 16.83B, és a teljes tokenszám 69419656524.86246. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 777.67K.