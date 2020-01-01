Spheroid Universe (SPH) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Spheroid Universe (SPH) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Spheroid Universe (SPH) tokennel kapcsolatos információk Spheroid Universe (SU) is a platform for developing and launching projects in Augmented Reality (AR). The platform’s technological foundation is the Spheroid AR Cloud OS and Spheroid Script programming language. SU is a technological ecosystem based on breakthrough technologies that help to connect the AR world with the real world for Gaming, Entertainment, Advertising, Education, various types of services and activities with extensive monetization possibilities for participants. Hivatalos webhely: https://www.spheroiduniverse.io/ Vásárolj most SPH tokent!

Spheroid Universe (SPH) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Spheroid Universe (SPH) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 1.24M $ 1.24M $ 1.24M Teljes tokenszám: $ 2.64B $ 2.64B $ 2.64B Keringésben lévő tokenszám: $ 2.64B $ 2.64B $ 2.64B FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 1.24M $ 1.24M $ 1.24M Minden idők csúcspontja: $ 0.53551 $ 0.53551 $ 0.53551 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0.00046935 $ 0.00046935 $ 0.00046935 További tudnivalók a(z) Spheroid Universe (SPH) áráról

Spheroid Universe (SPH) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Spheroid Universe (SPH) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó SPH tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező SPH token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) SPH tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) SPH token élő árfolyamát!

SPH árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) SPH kapcsán? SPH-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) SPH tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

