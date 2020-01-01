Speedy (SPEEDY) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Speedy (SPEEDY) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Speedy (SPEEDY) tokennel kapcsolatos információk In the wild world of crypto, where every new coin races to the top, one little turtle is making waves with a time-tested motto: "Slow and Steady Wins the Race." Introducing $SPEEDY, the memecoin that's here to remind you that greatness comes not from rushing, but from steady, thoughtful progress. $SPEEDY is on the ethereum blockchain. We strive ourselves in daily fresh content with plans for a game and animation series. Hivatalos webhely: https://speedytheturtle.xyz/ Vásárolj most SPEEDY tokent!

Speedy (SPEEDY) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Speedy (SPEEDY) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 596.52K $ 596.52K $ 596.52K Teljes tokenszám: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Keringésben lévő tokenszám: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 596.52K $ 596.52K $ 596.52K Minden idők csúcspontja: $ 0.04556329 $ 0.04556329 $ 0.04556329 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0.00067028 $ 0.00067028 $ 0.00067028 További tudnivalók a(z) Speedy (SPEEDY) áráról

Speedy (SPEEDY) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Speedy (SPEEDY) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó SPEEDY tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező SPEEDY token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) SPEEDY tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) SPEEDY token élő árfolyamát!

SPEEDY árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) SPEEDY kapcsán? SPEEDY-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) SPEEDY tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

