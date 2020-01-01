Spectral Sight (SIGHT) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Spectral Sight (SIGHT) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Spectral Sight (SIGHT) tokennel kapcsolatos információk $SIGHT is a community-driven, meme-based token inspired by the concept of “spectral sight” an abstract vision beyond the physical. The project revolves around playful exploration of perception, humor, and art, creating a unique ecosystem where users can interact through creative experiences. While not intended for serious financial use, $SIGHT offers collectible value, artistic engagement, and potential integration with decentralized community activities such as NFT creations and gamified experiences. Its utility lies in fostering creative interactions, collaboration, and lighthearted engagement within the meme token space. Hivatalos webhely: https://sightspectral.xyz/ Vásárolj most SIGHT tokent!

Spectral Sight (SIGHT) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Spectral Sight (SIGHT) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 11.61K $ 11.61K $ 11.61K Teljes tokenszám: $ 998.49M $ 998.49M $ 998.49M Keringésben lévő tokenszám: $ 998.49M $ 998.49M $ 998.49M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 11.61K $ 11.61K $ 11.61K Minden idők csúcspontja: $ 0.00115466 $ 0.00115466 $ 0.00115466 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0 $ 0 $ 0 További tudnivalók a(z) Spectral Sight (SIGHT) áráról

Spectral Sight (SIGHT) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Spectral Sight (SIGHT) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó SIGHT tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező SIGHT token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) SIGHT tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) SIGHT token élő árfolyamát!

SIGHT árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) SIGHT kapcsán? SIGHT-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) SIGHT tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

