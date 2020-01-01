Speciex (SPEX) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Speciex (SPEX) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Speciex (SPEX) tokennel kapcsolatos információk The SPECIEX project is a decentralized infrastructure aimed at addressing scalability, interoperability, and liquidity fragmentation difficulties in the emerging decentralized finance (DeFi), metaverse, and non-fungible token (NFT) industries. The platform provides a well-chosen mix of features and innovations, and is being developed as a universal protocol for implementing future DeFi and NFT activities. The SPECIEX ecosystem has its native token, SPEX, on the Binance Smart Chain (BSC) protocol. The team behind the SPECIEX project is working towards making it simple for developers to use SPEX to build robust DeFi and NFT solutions and share the advantages with the rest of the cryptocurrency world. Beyond the SPECIEX project, the SPEX token has several use cases, including in-game purchases, credit card payments, travel arrangements, virtual gifts, NFTs, and charity donations. Hivatalos webhely: https://speciex.io/ Fehér könyv: https://speciex.io/image/pdf/SpeciexWhite.pdf Vásárolj most SPEX tokent!

Speciex (SPEX) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Speciex (SPEX) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 160.23K $ 160.23K $ 160.23K Teljes tokenszám: $ 1.50B $ 1.50B $ 1.50B Keringésben lévő tokenszám: $ 251.24M $ 251.24M $ 251.24M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 956.60K $ 956.60K $ 956.60K Minden idők csúcspontja: $ 0.01629199 $ 0.01629199 $ 0.01629199 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0.00063773 $ 0.00063773 $ 0.00063773 További tudnivalók a(z) Speciex (SPEX) áráról

Speciex (SPEX) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Speciex (SPEX) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó SPEX tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező SPEX token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) SPEX tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) SPEX token élő árfolyamát!

