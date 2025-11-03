TőzsdeDEX+
A(z) élő Speak Ventures ár ma 0.00000695 USD. Kövesd nyomon a(z) SPEAK USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) SPEAK ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: SPEAK

SPEAK árinformációk

Mi a(z) SPEAK

SPEAK hivatalos webhely

SPEAK tokenomikai adatai

SPEAK árelőrejelzés

Speak Ventures Ár (SPEAK)

Ezek a tokenadatok külső felektől származnak.
Speak Ventures (SPEAK) Élő árdiagram
Speak Ventures (SPEAK) árinformáció (USD)

Speak Ventures (SPEAK) valós idejű ár: $0.00000695. Az elmúlt 24 órában, a(z)SPEAK legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) SPEAK valaha volt legmagasabb ára $ 0.00010866, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00000691 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) SPEAK változása a következő volt: -- az elmúlt órában, -- az elmúlt 24 órában, és -36.96% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Speak Ventures (SPEAK) piaci információk

A(z) Speak Ventures jelenlegi piaci plafonja $ 6.95K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) SPEAK keringésben lévő tokenszáma 1.00B, és a teljes tokenszám 1000000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 6.95K.

Speak Ventures (SPEAK) árelőzmények USD

A(z) Speak VenturesUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) Speak Ventures USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ -0.0000062096.
A(z) Speak Ventures USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ 0.
A(z) Speak Ventures USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

Mi a(z) Speak Ventures (SPEAK)

Speak Ventures develops tools for builders and traders, focusing on practical solutions that support activity in the Solana ecosystem. The expanding toolkit is designed to deliver utility across a wide range of onchain use cases, including token management and liquidity functions. As adoption increases, revenue generated from usage flows back into the ecosystem through structured $SPEAK token buybacks.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Speak Ventures (SPEAK) Erőforrás

Speak Ventures árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Speak Ventures (SPEAK) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Speak Ventures (SPEAK) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Speak Ventures rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Speak Ventures árelőrejelzését most!

SPEAK helyi valutákra

Speak Ventures (SPEAK) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Speak Ventures (SPEAK) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) SPEAK token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Speak Ventures (SPEAK)

Mennyit ér ma a(z) Speak Ventures (SPEAK)?
A(z) élő SPEAK ár a(z) USD esetében 0.00000695 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) SPEAK ára a(z) USD esetében?
A(z) SPEAK jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.00000695. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Speak Ventures piaci plafonja?
A(z) SPEAK piaci plafonja $ 6.95K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) SPEAK keringésben lévő tokenszáma?
A(z) SPEAK keringésben lévő tokenszáma 1.00B USD.
Mi volt a(z) SPEAK mindenkori legmagasabb ára?
A(z) SPEAK mindenkori legmagasabb ára 0.00010866 USD.
Mi volt a(z) SPEAK mindenkori legmagasabb ár?
A(z) SPEAK mindenkori legalacsonyabb ára 0.00000691 USD.
Mekkora a(z) SPEAK kereskedési volumene?
A(z) SPEAK élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) SPEAK ára emelkedni fog idén?
A(z) SPEAK a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) SPEAK árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Speak Ventures (SPEAK) fontos iparági frissítések

11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

