SpartaDEX (SPARTA) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) SpartaDEX (SPARTA) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

SpartaDEX (SPARTA) tokennel kapcsolatos információk SpartaDEX is a combination of real-time strategy game set in the realities of ancient Greece and a decentralized cryptocurrency exchange. We called it a gamified DEX. The main goal is to provide the exchange with user engagement known from video games, which builds loyalty and consistency in providing liquidity. By combining a decentralized exchange with a strategy game, we wanted to Provide a more stable and deeper liquidity for projects, through the gamified yield that depends on the player’s progress in the game, additionally giving a chance to monetize this progress by encapsulating it in the form of tradable NFT;

Promote and facilitate the launch of new, promising projects

Build an exchange fully managed by the community, where the community decides which projects will be whitelisted and therefore providing liquidity for them will be additionally incentivized with EXP points and token rewards

Build a decentralized exchange with a user-friendly, intuitive and inviting interface

Build a loyal and valuable community of the decentralized exchange by implementing gaming layer

Provide SAS with the opportunity to earn Real Yield from the from the basic mechanics implemented in the game itself (microtransactions). This makes SpartaDEX a very competitive and distinctive compared to other exchanges

Reward liquidity providers of certain pools with the opportunity to receive tokens of other projects in the "Dual Rewards" program SpartaDEX is a multichain protocol that will initially operate on the Arbitrum blockchain. This chain was chosen for its modern approach to scalability, transaction fees, and speed of operation, which are particularly valuable for gaming projects that involve a substantial number of transactions made by players. Hivatalos webhely: https://spartadex.io/ Fehér könyv: https://docs.spartadex.io/general/overview Vásárolj most SPARTA tokent!

SpartaDEX (SPARTA) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) SpartaDEX (SPARTA) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 83.50K $ 83.50K $ 83.50K Teljes tokenszám: $ 39.72M $ 39.72M $ 39.72M Keringésben lévő tokenszám: $ 39.72M $ 39.72M $ 39.72M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 83.50K $ 83.50K $ 83.50K Minden idők csúcspontja: $ 1.3 $ 1.3 $ 1.3 Minden idők mélypontja: $ 0.00190649 $ 0.00190649 $ 0.00190649 Jelenlegi ár: $ 0.00210206 $ 0.00210206 $ 0.00210206 További tudnivalók a(z) SpartaDEX (SPARTA) áráról

SpartaDEX (SPARTA) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) SpartaDEX (SPARTA) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó SPARTA tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező SPARTA token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) SPARTA tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) SPARTA token élő árfolyamát!

SPARTA árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) SPARTA kapcsán? SPARTA-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) SPARTA tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

