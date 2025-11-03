SpaceX PreStocks (SPACEX) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 204.69 $ 204.69 $ 204.69 24h alacsony $ 222.9 $ 222.9 $ 222.9 24h magas 24h alacsony $ 204.69$ 204.69 $ 204.69 24h magas $ 222.9$ 222.9 $ 222.9 Minden idők csúcspontja $ 247.47$ 247.47 $ 247.47 Legalacsonyabb ár $ 183.18$ 183.18 $ 183.18 Árváltozás (1H) -1.81% Árváltozás (1D) +2.18% Árváltozás (7D) -4.56% Árváltozás (7D) -4.56%

SpaceX PreStocks (SPACEX) valós idejű ár: $210.29. Az elmúlt 24 órában, a(z)SPACEX legalacsonyabb ára $ 204.69, legmagasabb ára pedig $ 222.9 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) SPACEX valaha volt legmagasabb ára $ 247.47, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 183.18 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) SPACEX változása a következő volt: -1.81% az elmúlt órában, +2.18% az elmúlt 24 órában, és -4.56% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

SpaceX PreStocks (SPACEX) piaci információk

Piaci érték $ 655.99K$ 655.99K $ 655.99K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 655.99K$ 655.99K $ 655.99K Forgalomban lévő készlet 3.12K 3.12K 3.12K Teljes tokenszám 3,119.843507013 3,119.843507013 3,119.843507013

A(z) SpaceX PreStocks jelenlegi piaci plafonja $ 655.99K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) SPACEX keringésben lévő tokenszáma 3.12K, és a teljes tokenszám 3119.843507013. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 655.99K.