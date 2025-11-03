TőzsdeDEX+
A(z) élő SpaceX PreStocks ár ma 210.29 USD. Kövesd nyomon a(z) SPACEX USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) SPACEX ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.A(z) élő SpaceX PreStocks ár ma 210.29 USD. Kövesd nyomon a(z) SPACEX USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) SPACEX ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: SPACEX

SPACEX árinformációk

Mi a(z) SPACEX

SPACEX hivatalos webhely

SPACEX tokenomikai adatai

SPACEX árelőrejelzés

SpaceX PreStocks Logó

SpaceX PreStocks Ár (SPACEX)

Nem listázott

1 SPACEX-USD élő ár:

$210.29
+2.10%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be.
USD
SpaceX PreStocks (SPACEX) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 12:34:22 (UTC+8)

SpaceX PreStocks (SPACEX) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 204.69
24h alacsony
$ 222.9
24h magas

$ 204.69
$ 222.9
$ 247.47
$ 183.18
-1.81%

+2.18%

-4.56%

-4.56%

SpaceX PreStocks (SPACEX) valós idejű ár: $210.29. Az elmúlt 24 órában, a(z)SPACEX legalacsonyabb ára $ 204.69, legmagasabb ára pedig $ 222.9 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) SPACEX valaha volt legmagasabb ára $ 247.47, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 183.18 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) SPACEX változása a következő volt: -1.81% az elmúlt órában, +2.18% az elmúlt 24 órában, és -4.56% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

SpaceX PreStocks (SPACEX) piaci információk

$ 655.99K
--
$ 655.99K
3.12K
3,119.843507013
A(z) SpaceX PreStocks jelenlegi piaci plafonja $ 655.99K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) SPACEX keringésben lévő tokenszáma 3.12K, és a teljes tokenszám 3119.843507013. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 655.99K.

SpaceX PreStocks (SPACEX) árelőzmények USD

A(z) SpaceX PreStocksUSD mai árváltozása a következő volt: $ +4.48.
A(z) SpaceX PreStocks USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ -21.9261391980.
A(z) SpaceX PreStocks USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ 0.
A(z) SpaceX PreStocks USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ +4.48+2.18%
30 nap$ -21.9261391980-10.42%
60 nap$ 0--
90 nap$ 0--

Mi a(z) SpaceX PreStocks (SPACEX)

SpaceX engineers reusable launch vehicles and the Starlink satellite constellation for global broadband. Their focus on rapid reusability and vertical integration drives down launch costs and accelerates space access.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

SpaceX PreStocks (SPACEX) Erőforrás

Hivatalos webhely

SpaceX PreStocks árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) SpaceX PreStocks (SPACEX) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) SpaceX PreStocks (SPACEX) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) SpaceX PreStocks rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) SpaceX PreStocks árelőrejelzését most!

SPACEX helyi valutákra

SpaceX PreStocks (SPACEX) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) SpaceX PreStocks (SPACEX) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) SPACEX token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: SpaceX PreStocks (SPACEX)

Mennyit ér ma a(z) SpaceX PreStocks (SPACEX)?
A(z) élő SPACEX ár a(z) USD esetében 210.29 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) SPACEX ára a(z) USD esetében?
A(z) SPACEX jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 210.29. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) SpaceX PreStocks piaci plafonja?
A(z) SPACEX piaci plafonja $ 655.99K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) SPACEX keringésben lévő tokenszáma?
A(z) SPACEX keringésben lévő tokenszáma 3.12K USD.
Mi volt a(z) SPACEX mindenkori legmagasabb ára?
A(z) SPACEX mindenkori legmagasabb ára 247.47 USD.
Mi volt a(z) SPACEX mindenkori legmagasabb ár?
A(z) SPACEX mindenkori legalacsonyabb ára 183.18 USD.
Mekkora a(z) SPACEX kereskedési volumene?
A(z) SPACEX élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) SPACEX ára emelkedni fog idén?
A(z) SPACEX a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) SPACEX árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 12:34:22 (UTC+8)

SpaceX PreStocks (SPACEX) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

