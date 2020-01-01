SpacePenguin (P3NGUIN) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) SpacePenguin (P3NGUIN) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

SpacePenguin (P3NGUIN) tokennel kapcsolatos információk $P3NGUIN: The deflationary yield-generating UnRuggable SmartDeFi reflection token with Charity use cases & more. After relaunched in mid 2024, SpacePenguin aims to build up its community to achieve its goal of helping charities all across the world! As part of our tokenomics, SpacePenguin collects taxes which go to the following; Reflections, Dev/Marketing Fund, Smart-Defi Tax and finally for our charity fund! Once our charity fund is built up our community can then decide where we donate this! Take your spot on the colony! Profit With A Purpose and help give back to our planet and the people who need it Hivatalos webhely: https://spacepenguin.co/ Fehér könyv: https://spacepenguin.co/storage/app/media/P3NGUIN-Whitepaper-rev2024001-Final.pdf Vásárolj most P3NGUIN tokent!

SpacePenguin (P3NGUIN) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) SpacePenguin (P3NGUIN) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 86.91K $ 86.91K $ 86.91K Teljes tokenszám: $ 36.19T $ 36.19T $ 36.19T Keringésben lévő tokenszám: $ 36.19T $ 36.19T $ 36.19T FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 86.91K $ 86.91K $ 86.91K Minden idők csúcspontja: $ 0 $ 0 $ 0 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0 $ 0 $ 0 További tudnivalók a(z) SpacePenguin (P3NGUIN) áráról

SpacePenguin (P3NGUIN) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) SpacePenguin (P3NGUIN) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó P3NGUIN tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező P3NGUIN token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) P3NGUIN tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) P3NGUIN token élő árfolyamát!

P3NGUIN árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) P3NGUIN kapcsán? P3NGUIN-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) P3NGUIN tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

Miért érdemes a MEXC platformot választani? A MEXC a világ egyik legnépszerűbb kriptovaluta-tőzsdéje, amelynek világszerte felhasználók milliói szavaznak bizalmat. A MEXC a kriptovaluta-kereskedés legegyszerűbb módját kínálja kezdőknek és profiknak egyaránt. Több mint 4,000 kereskedési pár a spot- és futurespiacokon A leggyorsabb tokenlistázások a CEX-ek között 1. számú likviditás az ágazaton belül A legalacsonyabb díjak 24 órás ügyfélszolgálattal Több mint 100%-os tokentartalék-átláthatóság a felhasználói források esetében Ultraalacsony belépési korlátok: akár 1 USDT összeggel is vásárolhatsz kriptovalutát

Mindössze 1 USDT áron vásárolhatsz kriptovalutákat: A kriptovaluta-kereskedés legegyszerűbb módja! Vásárolj most!