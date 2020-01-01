Spacemesh ($SMH) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Spacemesh ($SMH) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Spacemesh ($SMH) tokennel kapcsolatos információk pacemesh is a project aimed at revolutionizing the cryptocurrency space with its unique approach. It positions itself as "the people's coin," emphasizing its user-friendly, financially fair, environmentally sound, and completely permissionless nature. At its core, Spacemesh is built on a layer 1 Proof of Space Time (PoST) protocol, which distinguishes it from other blockchain technologies. This innovative approach underlines Spacemesh's commitment to challenging the status quo in the cryptocurrency realm, with an ever-evolving philosophy and an invitation for open-minded participation in this exploration​. Hivatalos webhely: https://spacemesh.io Fehér könyv: https://spacemesh.io/blog/spacemesh-white-paper-1/ Vásárolj most $SMH tokent!

Spacemesh ($SMH) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Spacemesh ($SMH) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 150,93K $ 150,93K $ 150,93K Teljes tokenszám: $ 71,85M $ 71,85M $ 71,85M Keringésben lévő tokenszám: $ 71,85M $ 71,85M $ 71,85M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 150,93K $ 150,93K $ 150,93K Minden idők csúcspontja: $ 6,75 $ 6,75 $ 6,75 Minden idők mélypontja: $ 0,00159981 $ 0,00159981 $ 0,00159981 Jelenlegi ár: $ 0,00210051 $ 0,00210051 $ 0,00210051 További tudnivalók a(z) Spacemesh ($SMH) áráról

Spacemesh ($SMH) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Spacemesh ($SMH) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó $SMH tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező $SMH token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) $SMH tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) $SMH token élő árfolyamát!

$SMH árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) $SMH kapcsán? $SMH-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) $SMH tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

