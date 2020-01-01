SpaceFalcon (FCON) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) SpaceFalcon (FCON) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

SpaceFalcon (FCON) tokennel kapcsolatos információk Intergalactic SOLANA metaverse featuring the classic space shooter game and premium Sci-Fi NFTs from cosmos and beyond. Falcon Metaverse: Space Falcon takes virtual assets a step further with the introduction of planets, spaceships, and galaxies. NFTs for in-game items means players literally own and control what they buy, earn, or craft. This goes beyond having to prove the item’s rarity, it opens the door to infinite scalability. Falcon Mission: Space Falcon has recreated the classic space shooter game in 3D to run in browser that incentivises players by integrating blockchain reward systems. Our various collection of customizable assets make the gaming experience highly engaging. Falcon MetaGround: Falcon crews gather at a neutral planet called MetaGround, to socialize with other players and trade mission critical assets Falcon VR: Fully immersive VR experience to take you on a thrilling adventure through galaxies. Players can interact with other players to build and battle for resources. Hivatalos webhely: https://spacefalcon.com/ Fehér könyv: https://whitepaper.spacefalcon.com/ Vásárolj most FCON tokent!

SpaceFalcon (FCON) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) SpaceFalcon (FCON) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 275.59K $ 275.59K $ 275.59K Teljes tokenszám: $ 19.00B $ 19.00B $ 19.00B Keringésben lévő tokenszám: $ 17.34B $ 17.34B $ 17.34B FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 301.98K $ 301.98K $ 301.98K Minden idők csúcspontja: $ 0.01739679 $ 0.01739679 $ 0.01739679 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0 $ 0 $ 0 További tudnivalók a(z) SpaceFalcon (FCON) áráról

SpaceFalcon (FCON) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) SpaceFalcon (FCON) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó FCON tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező FCON token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) FCON tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) FCON token élő árfolyamát!

