SPACEDOGE (SPDG) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.00000395 $ 0.00000395 $ 0.00000395 24h alacsony $ 0.00000418 $ 0.00000418 $ 0.00000418 24h magas 24h alacsony $ 0.00000395$ 0.00000395 $ 0.00000395 24h magas $ 0.00000418$ 0.00000418 $ 0.00000418 Minden idők csúcspontja $ 0.00001458$ 0.00001458 $ 0.00001458 Legalacsonyabb ár $ 0.00000388$ 0.00000388 $ 0.00000388 Árváltozás (1H) -0.32% Árváltozás (1D) -4.15% Árváltozás (7D) -38.29% Árváltozás (7D) -38.29%

SPACEDOGE (SPDG) valós idejű ár: $0.00000397. Az elmúlt 24 órában, a(z)SPDG legalacsonyabb ára $ 0.00000395, legmagasabb ára pedig $ 0.00000418 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) SPDG valaha volt legmagasabb ára $ 0.00001458, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00000388 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) SPDG változása a következő volt: -0.32% az elmúlt órában, -4.15% az elmúlt 24 órában, és -38.29% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

SPACEDOGE (SPDG) piaci információk

Piaci érték $ 195.73K$ 195.73K $ 195.73K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 195.73K$ 195.73K $ 195.73K Forgalomban lévő készlet 49.30B 49.30B 49.30B Teljes tokenszám 49,302,458,046.51511 49,302,458,046.51511 49,302,458,046.51511

A(z) SPACEDOGE jelenlegi piaci plafonja $ 195.73K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) SPDG keringésben lévő tokenszáma 49.30B, és a teljes tokenszám 49302458046.51511. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 195.73K.