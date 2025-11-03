TőzsdeDEX+
A(z) élő SPACEDOGE ár ma 0.00000397 USD. Kövesd nyomon a(z) SPDG USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) SPDG ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: SPDG

SPDG árinformációk

Mi a(z) SPDG

SPDG hivatalos webhely

SPDG tokenomikai adatai

SPDG árelőrejelzés

SPACEDOGE Logó

SPACEDOGE Ár (SPDG)

Nem listázott

1 SPDG-USD élő ár:

-4.10%1D
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
SPACEDOGE (SPDG) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 12:34:15 (UTC+8)

SPACEDOGE (SPDG) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
24h alacsony
24h magas

-0.32%

-4.15%

-38.29%

-38.29%

SPACEDOGE (SPDG) valós idejű ár: $0.00000397. Az elmúlt 24 órában, a(z)SPDG legalacsonyabb ára $ 0.00000395, legmagasabb ára pedig $ 0.00000418 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) SPDG valaha volt legmagasabb ára $ 0.00001458, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00000388 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) SPDG változása a következő volt: -0.32% az elmúlt órában, -4.15% az elmúlt 24 órában, és -38.29% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

SPACEDOGE (SPDG) piaci információk

A(z) SPACEDOGE jelenlegi piaci plafonja $ 195.73K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) SPDG keringésben lévő tokenszáma 49.30B, és a teljes tokenszám 49302458046.51511. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 195.73K.

SPACEDOGE (SPDG) árelőzmények USD

A(z) SPACEDOGEUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) SPACEDOGE USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ -0.0000008207.
A(z) SPACEDOGE USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ -0.0000023149.
A(z) SPACEDOGE USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ -0.000004568277852902372.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0-4.15%
30 nap$ -0.0000008207-20.67%
60 nap$ -0.0000023149-58.31%
90 nap$ -0.000004568277852902372-53.50%

Mi a(z) SPACEDOGE (SPDG)

$SPDG is powered by real people, not shadows. We’re a global squad of builders, dreamers, and degens — building from the ground up, for the people.

SH – Founder & Visionary The mind behind the mission. Leading $SPDG with transparency, grit, and a no-compromise vision to take meme coins back to the moon — the right way.

SpaceDoge (SPDG) is a decentralized meme token on Ethereum built for longevity, fairness, and community power.

Launched with no presale, no private sale, and no dev wallet, 95.7% of the supply was instantly burned, and the liquidity is locked until 2030, making SPDG one of the most secure and transparent meme tokens in the space.

SPDG is fully owned by the people — over 20,800+ holders, active social growth, and zero rug-pull risk. With meme-driven momentum, organic marketing, and a real community, SpaceDoge is leading the next wave of trusted DeFi meme projects.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

SPACEDOGE (SPDG) Erőforrás

Hivatalos webhely

SPACEDOGE árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) SPACEDOGE (SPDG) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) SPACEDOGE (SPDG) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) SPACEDOGE rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) SPACEDOGE árelőrejelzését most!

SPDG helyi valutákra

SPACEDOGE (SPDG) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) SPACEDOGE (SPDG) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) SPDG token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: SPACEDOGE (SPDG)

Mennyit ér ma a(z) SPACEDOGE (SPDG)?
A(z) élő SPDG ár a(z) USD esetében 0.00000397 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) SPDG ára a(z) USD esetében?
A(z) SPDG jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.00000397. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) SPACEDOGE piaci plafonja?
A(z) SPDG piaci plafonja $ 195.73K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) SPDG keringésben lévő tokenszáma?
A(z) SPDG keringésben lévő tokenszáma 49.30B USD.
Mi volt a(z) SPDG mindenkori legmagasabb ára?
A(z) SPDG mindenkori legmagasabb ára 0.00001458 USD.
Mi volt a(z) SPDG mindenkori legmagasabb ár?
A(z) SPDG mindenkori legalacsonyabb ára 0.00000388 USD.
Mekkora a(z) SPDG kereskedési volumene?
A(z) SPDG élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) SPDG ára emelkedni fog idén?
A(z) SPDG a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) SPDG árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 12:34:15 (UTC+8)

SPACEDOGE (SPDG) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

