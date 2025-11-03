Spacebucks (SBX) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0 $ 0 $ 0 24h alacsony $ 0 $ 0 $ 0 24h magas 24h alacsony $ 0$ 0 $ 0 24h magas $ 0$ 0 $ 0 Minden idők csúcspontja $ 0.00324161$ 0.00324161 $ 0.00324161 Legalacsonyabb ár $ 0$ 0 $ 0 Árváltozás (1H) -0.02% Árváltozás (1D) -2.67% Árváltozás (7D) -5.74% Árváltozás (7D) -5.74%

Spacebucks (SBX) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)SBX legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) SBX valaha volt legmagasabb ára $ 0.00324161, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) SBX változása a következő volt: -0.02% az elmúlt órában, -2.67% az elmúlt 24 órában, és -5.74% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Spacebucks (SBX) piaci információk

Piaci érték $ 471.18K$ 471.18K $ 471.18K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 471.18K$ 471.18K $ 471.18K Forgalomban lévő készlet 1000.00M 1000.00M 1000.00M Teljes tokenszám 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A(z) Spacebucks jelenlegi piaci plafonja $ 471.18K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) SBX keringésben lévő tokenszáma 1000.00M, és a teljes tokenszám 1000000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 471.18K.