A(z) élő Sovra Ai by Virtuals ár ma 0.00027486 USD. Kövesd nyomon a(z) SOVRA USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) SOVRA ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

Sovra Ai by Virtuals Logó

Sovra Ai by Virtuals Ár (SOVRA)

Nem listázott

1 SOVRA-USD élő ár:

$0.00027486
$0.00027486$0.00027486
+5.80%1D
mexc
USD
Sovra Ai by Virtuals (SOVRA) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-10-05 21:32:38 (UTC+8)

Sovra Ai by Virtuals (SOVRA) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.00025493
$ 0.00025493$ 0.00025493
24h alacsony
$ 0.00029185
$ 0.00029185$ 0.00029185
24h magas

$ 0.00025493
$ 0.00025493$ 0.00025493

$ 0.00029185
$ 0.00029185$ 0.00029185

$ 0.00185863
$ 0.00185863$ 0.00185863

$ 0.00013081
$ 0.00013081$ 0.00013081

-1.20%

+5.84%

-29.19%

-29.19%

Sovra Ai by Virtuals (SOVRA) valós idejű ár: $0.00027486. Az elmúlt 24 órában, a(z)SOVRA legalacsonyabb ára $ 0.00025493, legmagasabb ára pedig $ 0.00029185 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) SOVRA valaha volt legmagasabb ára $ 0.00185863, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00013081 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) SOVRA változása a következő volt: -1.20% az elmúlt órában, +5.84% az elmúlt 24 órában, és -29.19% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Sovra Ai by Virtuals (SOVRA) piaci információk

$ 274.86K
$ 274.86K$ 274.86K

--
----

$ 274.86K
$ 274.86K$ 274.86K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A(z) Sovra Ai by Virtuals jelenlegi piaci plafonja $ 274.86K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) SOVRA keringésben lévő tokenszáma 1.00B, és a teljes tokenszám 1000000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 274.86K.

Sovra Ai by Virtuals (SOVRA) árelőzmények USD

A(z) Sovra Ai by VirtualsUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) Sovra Ai by Virtuals USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ -0.0001556535.
A(z) Sovra Ai by Virtuals USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ -0.0000355928.
A(z) Sovra Ai by Virtuals USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ +0.0000979577571739385.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0+5.84%
30 nap$ -0.0001556535-56.63%
60 nap$ -0.0000355928-12.94%
90 nap$ +0.0000979577571739385+55.37%

Mi a(z) Sovra Ai by Virtuals (SOVRA)

Sovra Al is a mobile-first, Al-powered Web3 wallet designed to simplify crypto trading-especially within the Virtuals Protocol ecosystem. It acts as both a smart wallet and an autonomous trading assistant, using conversational Al to help users discover, evaluate, and execute trades on Al agent tokens. As Virtuals grow, Sovra grows. Sovra AI is an autonomous, AI-powered, mobile-first Web3 wallet designed for trading digital assets—especially agent tokens within the Virtuals Protocol ecosystem. It integrates AI-driven market analysis, autonomous trading features, and a conversational interface into a secure, user-friendly mobile app.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Sovra Ai by Virtuals (SOVRA) Erőforrás

Hivatalos webhely

Sovra Ai by Virtuals árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Sovra Ai by Virtuals (SOVRA) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Sovra Ai by Virtuals (SOVRA) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Sovra Ai by Virtuals rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Sovra Ai by Virtuals árelőrejelzését most!

SOVRA helyi valutákra

Sovra Ai by Virtuals (SOVRA) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Sovra Ai by Virtuals (SOVRA) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) SOVRA token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Sovra Ai by Virtuals (SOVRA)

Mennyit ér ma a(z) Sovra Ai by Virtuals (SOVRA)?
A(z) élő SOVRA ár a(z) USD esetében 0.00027486 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) SOVRA ára a(z) USD esetében?
A(z) SOVRA jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.00027486. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Sovra Ai by Virtuals piaci plafonja?
A(z) SOVRA piaci plafonja $ 274.86K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) SOVRA keringésben lévő tokenszáma?
A(z) SOVRA keringésben lévő tokenszáma 1.00B USD.
Mi volt a(z) SOVRA mindenkori legmagasabb ára?
A(z) SOVRA mindenkori legmagasabb ára 0.00185863 USD.
Mi volt a(z) SOVRA mindenkori legmagasabb ár?
A(z) SOVRA mindenkori legalacsonyabb ára 0.00013081 USD.
Mekkora a(z) SOVRA kereskedési volumene?
A(z) SOVRA élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) SOVRA ára emelkedni fog idén?
A(z) SOVRA a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) SOVRA árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-10-05 21:32:38 (UTC+8)

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.