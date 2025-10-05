Sovra Ai by Virtuals (SOVRA) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.00025493 $ 0.00025493 $ 0.00025493 24h alacsony $ 0.00029185 $ 0.00029185 $ 0.00029185 24h magas 24h alacsony $ 0.00025493$ 0.00025493 $ 0.00025493 24h magas $ 0.00029185$ 0.00029185 $ 0.00029185 Minden idők csúcspontja $ 0.00185863$ 0.00185863 $ 0.00185863 Legalacsonyabb ár $ 0.00013081$ 0.00013081 $ 0.00013081 Árváltozás (1H) -1.20% Árváltozás (1D) +5.84% Árváltozás (7D) -29.19% Árváltozás (7D) -29.19%

Sovra Ai by Virtuals (SOVRA) valós idejű ár: $0.00027486. Az elmúlt 24 órában, a(z)SOVRA legalacsonyabb ára $ 0.00025493, legmagasabb ára pedig $ 0.00029185 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) SOVRA valaha volt legmagasabb ára $ 0.00185863, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00013081 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) SOVRA változása a következő volt: -1.20% az elmúlt órában, +5.84% az elmúlt 24 órában, és -29.19% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Sovra Ai by Virtuals (SOVRA) piaci információk

Piaci érték $ 274.86K$ 274.86K $ 274.86K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 274.86K$ 274.86K $ 274.86K Forgalomban lévő készlet 1.00B 1.00B 1.00B Teljes tokenszám 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A(z) Sovra Ai by Virtuals jelenlegi piaci plafonja $ 274.86K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) SOVRA keringésben lévő tokenszáma 1.00B, és a teljes tokenszám 1000000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 274.86K.