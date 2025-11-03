SoulPeg USD (SPUSD) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.996812 24h alacsony $ 1.004 24h magas 24h alacsony $ 0.996812 24h magas $ 1.004 Minden idők csúcspontja $ 1.014 Legalacsonyabb ár $ 0.97149 Árváltozás (1H) -0.10% Árváltozás (1D) -0.03% Árváltozás (7D) +0.08%

SoulPeg USD (SPUSD) valós idejű ár: $1.001. Az elmúlt 24 órában, a(z)SPUSD legalacsonyabb ára $ 0.996812, legmagasabb ára pedig $ 1.004 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) SPUSD valaha volt legmagasabb ára $ 1.014, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.97149 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) SPUSD változása a következő volt: -0.10% az elmúlt órában, -0.03% az elmúlt 24 órában, és +0.08% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

SoulPeg USD (SPUSD) piaci információk

Piaci érték $ 2.29M Volumen (24H) -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 2.29M Forgalomban lévő készlet 2.28M Teljes tokenszám 2,284,452.461529071

A(z) SoulPeg USD jelenlegi piaci plafonja $ 2.29M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) SPUSD keringésben lévő tokenszáma 2.28M, és a teljes tokenszám 2284452.461529071. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 2.29M.