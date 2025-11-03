TőzsdeDEX+
Vásárolj kriptótPiacokSpotFutures500XEarnEsemények
Több
Blue Chip Blitz
A(z) élő SoulPeg USD ár ma 1.001 USD. Kövesd nyomon a(z) SPUSD USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) SPUSD ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.A(z) élő SoulPeg USD ár ma 1.001 USD. Kövesd nyomon a(z) SPUSD USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) SPUSD ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: SPUSD

SPUSD árinformációk

Mi a(z) SPUSD

SPUSD fehér könyv

SPUSD hivatalos webhely

SPUSD tokenomikai adatai

SPUSD árelőrejelzés

Bevételszerzés

Airdrop+

Hírek

Blog

Tanulás

SoulPeg USD Logó

SoulPeg USD Ár (SPUSD)

Nem listázott

1 SPUSD-USD élő ár:

$1.001
$1.001$1.001
0.00%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
SoulPeg USD (SPUSD) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 12:33:53 (UTC+8)

SoulPeg USD (SPUSD) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.996812
$ 0.996812$ 0.996812
24h alacsony
$ 1.004
$ 1.004$ 1.004
24h magas

$ 0.996812
$ 0.996812$ 0.996812

$ 1.004
$ 1.004$ 1.004

$ 1.014
$ 1.014$ 1.014

$ 0.97149
$ 0.97149$ 0.97149

-0.10%

-0.03%

+0.08%

+0.08%

SoulPeg USD (SPUSD) valós idejű ár: $1.001. Az elmúlt 24 órában, a(z)SPUSD legalacsonyabb ára $ 0.996812, legmagasabb ára pedig $ 1.004 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) SPUSD valaha volt legmagasabb ára $ 1.014, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.97149 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) SPUSD változása a következő volt: -0.10% az elmúlt órában, -0.03% az elmúlt 24 órában, és +0.08% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

SoulPeg USD (SPUSD) piaci információk

$ 2.29M
$ 2.29M$ 2.29M

--
----

$ 2.29M
$ 2.29M$ 2.29M

2.28M
2.28M 2.28M

2,284,452.461529071
2,284,452.461529071 2,284,452.461529071

A(z) SoulPeg USD jelenlegi piaci plafonja $ 2.29M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) SPUSD keringésben lévő tokenszáma 2.28M, és a teljes tokenszám 2284452.461529071. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 2.29M.

SoulPeg USD (SPUSD) árelőzmények USD

A(z) SoulPeg USDUSD mai árváltozása a következő volt: $ -0.000380412101244.
A(z) SoulPeg USD USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ -0.0019463444.
A(z) SoulPeg USD USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ +0.0048884836.
A(z) SoulPeg USD USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ -0.000380412101244-0.03%
30 nap$ -0.0019463444-0.19%
60 nap$ +0.0048884836+0.49%
90 nap$ 0--

Mi a(z) SoulPeg USD (SPUSD)

SoulPeg USD (SPUSD) is a BEP-20 stablecoin wrapper for the non-transferable sUSDC deposit token. Users mint SPUSD by wrapping sUSDC and can always unwrap back to sUSDC; on redeem, SPUSD is burned. The $1 target is maintained on-chain by a simple market-making bot that trades the SPUSD/USDC v2 pool on PancakeSwap and by reserves deployed in transparent lending strategies (currently Venus). Contracts are verified on BscScan, liquidity is partially time-locked via PinkLock, and all docs/code are public.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

SoulPeg USD (SPUSD) Erőforrás

Fehér könyv
Hivatalos webhely

SoulPeg USD árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) SoulPeg USD (SPUSD) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) SoulPeg USD (SPUSD) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) SoulPeg USD rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) SoulPeg USD árelőrejelzését most!

SPUSD helyi valutákra

SoulPeg USD (SPUSD) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) SoulPeg USD (SPUSD) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) SPUSD token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: SoulPeg USD (SPUSD)

Mennyit ér ma a(z) SoulPeg USD (SPUSD)?
A(z) élő SPUSD ár a(z) USD esetében 1.001 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) SPUSD ára a(z) USD esetében?
A(z) SPUSD jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 1.001. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) SoulPeg USD piaci plafonja?
A(z) SPUSD piaci plafonja $ 2.29M USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) SPUSD keringésben lévő tokenszáma?
A(z) SPUSD keringésben lévő tokenszáma 2.28M USD.
Mi volt a(z) SPUSD mindenkori legmagasabb ára?
A(z) SPUSD mindenkori legmagasabb ára 1.014 USD.
Mi volt a(z) SPUSD mindenkori legmagasabb ár?
A(z) SPUSD mindenkori legalacsonyabb ára 0.97149 USD.
Mekkora a(z) SPUSD kereskedési volumene?
A(z) SPUSD élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) SPUSD ára emelkedni fog idén?
A(z) SPUSD a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) SPUSD árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 12:33:53 (UTC+8)

SoulPeg USD (SPUSD) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

FORRÓ

Jelenleg népszerű kriptovaluták, amelyek jelentős piaci figyelmet kapnak

Bitcoin Logó

Bitcoin

BTC

$107,859.97
$107,859.97$107,859.97

-2.04%

Ethereum Logó

Ethereum

ETH

$3,738.22
$3,738.22$3,738.22

-2.98%

Solana Logó

Solana

SOL

$177.83
$177.83$177.83

-3.23%

Aster Logó

Aster

ASTER

$1.0529
$1.0529$1.0529

-16.56%

USDCoin Logó

USDCoin

USDC

$0.9998
$0.9998$0.9998

-0.02%

Legfelső volumen

A legmagasabb kereskedési volumenű kriptovaluták

Bitcoin Logó

Bitcoin

BTC

$107,859.97
$107,859.97$107,859.97

-2.04%

Ethereum Logó

Ethereum

ETH

$3,738.22
$3,738.22$3,738.22

-2.98%

Solana Logó

Solana

SOL

$177.83
$177.83$177.83

-3.23%

DASH Logó

DASH

DASH

$84.59
$84.59$84.59

-4.52%

XRP Logó

XRP

XRP

$2.4351
$2.4351$2.4351

-2.59%

Újonnan hozzáadva

Nemrégiben listázott kriptovaluták, amelyek elérhetők kereskedésre

TeaFi Logó

TeaFi

TEAFI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Logó

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

NXT Protocol Logó

NXT Protocol

NXT

$0.0337
$0.0337$0.0337

-32.60%

Credia Layer Logó

Credia Layer

CRED

$0.05701
$0.05701$0.05701

+185.05%

Audiera Logó

Audiera

BEAT

$0.10321
$0.10321$0.10321

+24.93%

Legjobban erősödő kriptovaluták

A mai nap legnagyobb kriptovalutaár-növekedései

LuckyMeme Logó

LuckyMeme

LUCKY

$0.000000002001
$0.000000002001$0.000000002001

+360.00%

Ant Token Logó

Ant Token

ANTY

$0.0000528
$0.0000528$0.0000528

+109.52%

Burnr Logó

Burnr

BURNR

$0.00005602
$0.00005602$0.00005602

+53.01%

SoulLayer Logó

SoulLayer

SOULLAYER

$0.0010364
$0.0010364$0.0010364

+35.14%

FYNOR Logó

FYNOR

FYNOR

$0.0053885
$0.0053885$0.0053885

+28.19%