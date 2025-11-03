TőzsdeDEX+
A(z) élő Soulbucks ár ma 0 USD. Kövesd nyomon a(z) SBX USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) SBX ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: SBX

SBX árinformációk

Mi a(z) SBX

SBX hivatalos webhely

SBX tokenomikai adatai

SBX árelőrejelzés

Soulbucks Logó

Soulbucks Ár (SBX)

Nem listázott

1 SBX-USD élő ár:

--
----
-18.10%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be.
USD
Soulbucks (SBX) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 17:11:59 (UTC+8)

Soulbucks (SBX) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0
$ 0$ 0
24h alacsony
$ 0
$ 0$ 0
24h magas

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00791712
$ 0.00791712$ 0.00791712

$ 0
$ 0$ 0

-0.00%

-18.17%

-10.01%

-10.01%

Soulbucks (SBX) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)SBX legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) SBX valaha volt legmagasabb ára $ 0.00791712, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) SBX változása a következő volt: -0.00% az elmúlt órában, -18.17% az elmúlt 24 órában, és -10.01% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Soulbucks (SBX) piaci információk

$ 11.55K
$ 11.55K$ 11.55K

--
----

$ 89.98K
$ 89.98K$ 89.98K

128.41M
128.41M 128.41M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A(z) Soulbucks jelenlegi piaci plafonja $ 11.55K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) SBX keringésben lévő tokenszáma 128.41M, és a teljes tokenszám 1000000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 89.98K.

Soulbucks (SBX) árelőzmények USD

A(z) SoulbucksUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) Soulbucks USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ 0.
A(z) Soulbucks USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ 0.
A(z) Soulbucks USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0-18.17%
30 nap$ 0+28.50%
60 nap$ 0-18.21%
90 nap$ 0--

Mi a(z) Soulbucks (SBX)

Soulbound TV is a decentralized livestreaming and entertainment platform that integrates blockchain-based incentives for creators and viewers. Built on StreamFi and DeFi infrastructure, it allows users to earn Soulbucks (SBX) through tipping, in-stream engagement, and on-chain prediction participation. The platform supports livestreaming, community creation, gamified viewer interaction, and a tokenized XP system that tracks reputation and activity. Soulbound TV aims to give creators direct monetization tools and users meaningful on-chain engagement in a decentralized, creator-first ecosystem.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Soulbucks (SBX) Erőforrás

Hivatalos webhely

Soulbucks árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Soulbucks (SBX) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Soulbucks (SBX) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Soulbucks rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Soulbucks árelőrejelzését most!

SBX helyi valutákra

Soulbucks (SBX) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Soulbucks (SBX) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) SBX token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Soulbucks (SBX)

Mennyit ér ma a(z) Soulbucks (SBX)?
A(z) élő SBX ár a(z) USD esetében 0 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) SBX ára a(z) USD esetében?
A(z) SBX jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Soulbucks piaci plafonja?
A(z) SBX piaci plafonja $ 11.55K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) SBX keringésben lévő tokenszáma?
A(z) SBX keringésben lévő tokenszáma 128.41M USD.
Mi volt a(z) SBX mindenkori legmagasabb ára?
A(z) SBX mindenkori legmagasabb ára 0.00791712 USD.
Mi volt a(z) SBX mindenkori legmagasabb ár?
A(z) SBX mindenkori legalacsonyabb ára 0 USD.
Mekkora a(z) SBX kereskedési volumene?
A(z) SBX élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) SBX ára emelkedni fog idén?
A(z) SBX a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) SBX árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 17:11:59 (UTC+8)

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

