Soulbucks (SBX) árinformáció (USD)

Soulbucks (SBX) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)SBX legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) SBX valaha volt legmagasabb ára $ 0.00791712, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) SBX változása a következő volt: -0.00% az elmúlt órában, -18.17% az elmúlt 24 órában, és -10.01% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Soulbucks (SBX) piaci információk

A(z) Soulbucks jelenlegi piaci plafonja $ 11.55K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) SBX keringésben lévő tokenszáma 128.41M, és a teljes tokenszám 1000000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 89.98K.