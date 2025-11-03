Soul Graph (GRPH) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.00292728 24h alacsony $ 0.00357821 24h magas Minden idők csúcspontja $ 0.064363 Legalacsonyabb ár $ 0 Árváltozás (1H) +1.33% Árváltozás (1D) +18.23% Árváltozás (7D) +202.77%

Soul Graph (GRPH) valós idejű ár: $0.00346102. Az elmúlt 24 órában, a(z)GRPH legalacsonyabb ára $ 0.00292728, legmagasabb ára pedig $ 0.00357821 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) GRPH valaha volt legmagasabb ára $ 0.064363, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) GRPH változása a következő volt: +1.33% az elmúlt órában, +18.23% az elmúlt 24 órában, és +202.77% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Soul Graph (GRPH) piaci információk

Piaci érték $ 3.46M Volumen (24H) -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 3.46M Forgalomban lévő készlet 999.89M Teljes tokenszám 999,894,823.482651

A(z) Soul Graph jelenlegi piaci plafonja $ 3.46M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) GRPH keringésben lévő tokenszáma 999.89M, és a teljes tokenszám 999894823.482651. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 3.46M.