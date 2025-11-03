TőzsdeDEX+
Vásárolj kriptótPiacokSpotFutures500XEarnEsemények
Több
Blue Chip Blitz
A(z) élő Soul Graph ár ma 0.00346102 USD. Kövesd nyomon a(z) GRPH USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) GRPH ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.A(z) élő Soul Graph ár ma 0.00346102 USD. Kövesd nyomon a(z) GRPH USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) GRPH ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: GRPH

GRPH árinformációk

Mi a(z) GRPH

GRPH fehér könyv

GRPH hivatalos webhely

GRPH tokenomikai adatai

GRPH árelőrejelzés

Bevételszerzés

Airdrop+

Hírek

Blog

Tanulás

Soul Graph Logó

Soul Graph Ár (GRPH)

Nem listázott

1 GRPH-USD élő ár:

$0.00346102
$0.00346102$0.00346102
+18.20%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
Soul Graph (GRPH) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 12:33:44 (UTC+8)

Soul Graph (GRPH) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.00292728
$ 0.00292728$ 0.00292728
24h alacsony
$ 0.00357821
$ 0.00357821$ 0.00357821
24h magas

$ 0.00292728
$ 0.00292728$ 0.00292728

$ 0.00357821
$ 0.00357821$ 0.00357821

$ 0.064363
$ 0.064363$ 0.064363

$ 0
$ 0$ 0

+1.33%

+18.23%

+202.77%

+202.77%

Soul Graph (GRPH) valós idejű ár: $0.00346102. Az elmúlt 24 órában, a(z)GRPH legalacsonyabb ára $ 0.00292728, legmagasabb ára pedig $ 0.00357821 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) GRPH valaha volt legmagasabb ára $ 0.064363, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) GRPH változása a következő volt: +1.33% az elmúlt órában, +18.23% az elmúlt 24 órában, és +202.77% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Soul Graph (GRPH) piaci információk

$ 3.46M
$ 3.46M$ 3.46M

--
----

$ 3.46M
$ 3.46M$ 3.46M

999.89M
999.89M 999.89M

999,894,823.482651
999,894,823.482651 999,894,823.482651

A(z) Soul Graph jelenlegi piaci plafonja $ 3.46M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) GRPH keringésben lévő tokenszáma 999.89M, és a teljes tokenszám 999894823.482651. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 3.46M.

Soul Graph (GRPH) árelőzmények USD

A(z) Soul GraphUSD mai árváltozása a következő volt: $ +0.00053374.
A(z) Soul Graph USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ +0.0044558670.
A(z) Soul Graph USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ +0.0018490018.
A(z) Soul Graph USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ +0.0002549713879123434.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ +0.00053374+18.23%
30 nap$ +0.0044558670+128.74%
60 nap$ +0.0018490018+53.42%
90 nap$ +0.0002549713879123434+7.95%

Mi a(z) Soul Graph (GRPH)

Soulgraph is building open source tools & providing infrastructure for developers to give their agents a rich & evolving personality, user bound persistent memory, and real time voice to voice communication. Soulgraph is the shared infrastructure to be used by agents deployed with ElizaOS, Zerepy, Arc, and any future agentic frameworks. Soulgraph makes agents become memorable characters - the kind you want to interact with again and again.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Soul Graph (GRPH) Erőforrás

Fehér könyv
Hivatalos webhely

Soul Graph árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Soul Graph (GRPH) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Soul Graph (GRPH) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Soul Graph rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Soul Graph árelőrejelzését most!

GRPH helyi valutákra

Soul Graph (GRPH) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Soul Graph (GRPH) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) GRPH token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Soul Graph (GRPH)

Mennyit ér ma a(z) Soul Graph (GRPH)?
A(z) élő GRPH ár a(z) USD esetében 0.00346102 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) GRPH ára a(z) USD esetében?
A(z) GRPH jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.00346102. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Soul Graph piaci plafonja?
A(z) GRPH piaci plafonja $ 3.46M USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) GRPH keringésben lévő tokenszáma?
A(z) GRPH keringésben lévő tokenszáma 999.89M USD.
Mi volt a(z) GRPH mindenkori legmagasabb ára?
A(z) GRPH mindenkori legmagasabb ára 0.064363 USD.
Mi volt a(z) GRPH mindenkori legmagasabb ár?
A(z) GRPH mindenkori legalacsonyabb ára 0 USD.
Mekkora a(z) GRPH kereskedési volumene?
A(z) GRPH élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) GRPH ára emelkedni fog idén?
A(z) GRPH a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) GRPH árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 12:33:44 (UTC+8)

Soul Graph (GRPH) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

FORRÓ

Jelenleg népszerű kriptovaluták, amelyek jelentős piaci figyelmet kapnak

Bitcoin Logó

Bitcoin

BTC

$107,859.96
$107,859.96$107,859.96

-2.04%

Ethereum Logó

Ethereum

ETH

$3,738.23
$3,738.23$3,738.23

-2.98%

Solana Logó

Solana

SOL

$177.84
$177.84$177.84

-3.23%

Aster Logó

Aster

ASTER

$1.0518
$1.0518$1.0518

-16.64%

USDCoin Logó

USDCoin

USDC

$0.9998
$0.9998$0.9998

-0.02%

Legfelső volumen

A legmagasabb kereskedési volumenű kriptovaluták

Bitcoin Logó

Bitcoin

BTC

$107,859.96
$107,859.96$107,859.96

-2.04%

Ethereum Logó

Ethereum

ETH

$3,738.23
$3,738.23$3,738.23

-2.98%

Solana Logó

Solana

SOL

$177.84
$177.84$177.84

-3.23%

DASH Logó

DASH

DASH

$84.73
$84.73$84.73

-4.36%

XRP Logó

XRP

XRP

$2.4350
$2.4350$2.4350

-2.59%

Újonnan hozzáadva

Nemrégiben listázott kriptovaluták, amelyek elérhetők kereskedésre

TeaFi Logó

TeaFi

TEAFI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Logó

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

NXT Protocol Logó

NXT Protocol

NXT

$0.0337
$0.0337$0.0337

-32.60%

Credia Layer Logó

Credia Layer

CRED

$0.05701
$0.05701$0.05701

+185.05%

Audiera Logó

Audiera

BEAT

$0.10321
$0.10321$0.10321

+24.93%

Legjobban erősödő kriptovaluták

A mai nap legnagyobb kriptovalutaár-növekedései

LuckyMeme Logó

LuckyMeme

LUCKY

$0.000000002001
$0.000000002001$0.000000002001

+360.00%

Ant Token Logó

Ant Token

ANTY

$0.0000528
$0.0000528$0.0000528

+109.52%

Burnr Logó

Burnr

BURNR

$0.00005602
$0.00005602$0.00005602

+53.01%

SoulLayer Logó

SoulLayer

SOULLAYER

$0.0010368
$0.0010368$0.0010368

+35.19%

FYNOR Logó

FYNOR

FYNOR

$0.0053691
$0.0053691$0.0053691

+27.72%