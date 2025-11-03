SOSANA (SOSANA) árinformáció (USD)

SOSANA (SOSANA) valós idejű ár: $0.199241. Az elmúlt 24 órában, a(z)SOSANA legalacsonyabb ára $ 0.204714, legmagasabb ára pedig $ 0.234209 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) SOSANA valaha volt legmagasabb ára $ 0.496509, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.160209 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) SOSANA változása a következő volt: -9.53% az elmúlt órában, -5.66% az elmúlt 24 órában, és -22.03% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

SOSANA (SOSANA) piaci információk

A(z) SOSANA jelenlegi piaci plafonja $ 19.35M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) SOSANA keringésben lévő tokenszáma 88.89M, és a teljes tokenszám 88888888.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 19.35M.