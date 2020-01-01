Sorry (SRY) tokenomikai adatai

Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Sorry (SRY) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában.
USD

Sorry (SRY) tokennel kapcsolatos információk

SORRY is a community-driven token that captures the fun, lighthearted spirit of crypto, supported by a strong meme culture and our own unique mascot.

But $SRY is more than just a meme. We are developing a unique utility that introduces a fresh concept to the crypto space. This platform is being designed with mass-market appeal and built to generate real value for both the ecosystem and our holders.

In short, we’re starting with a strong foundation in community and culture, and building toward a utility that supports long-term growth and meaningful engagement with $SRY.

Hivatalos webhely:
https://sorrytoken.net/

Sorry (SRY) tokenomika és árelemzés

Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Sorry (SRY) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját.

Piaci tőkeérték:
$ 582.66K
$ 582.66K$ 582.66K
Teljes tokenszám:
$ 999.66M
$ 999.66M$ 999.66M
Keringésben lévő tokenszám:
$ 999.66M
$ 999.66M$ 999.66M
FDV (teljes mértékben hígított értékelés):
$ 582.66K
$ 582.66K$ 582.66K
Minden idők csúcspontja:
$ 0.00186436
$ 0.00186436$ 0.00186436
Minden idők mélypontja:
$ 0
$ 0$ 0
Jelenlegi ár:
$ 0.00058282
$ 0.00058282$ 0.00058282

Sorry (SRY) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek

A(z) Sorry (SRY) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez.

Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja:

Teljes tokenszám:

A létrehozott vagy valaha létrehozandó SRY tokenek maximális száma.

Keringésben lévő tokenszám:

A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma.

Max. tokenszám:

Az összes létező SRY token felső határa.

FDV (teljes mértékben hígított értékelés):

Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van.

Inflációs ráta:

Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást.

Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára?

Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás.

Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége.

Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata.

Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek.

Most, hogy tisztában vagy a(z) SRY tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) SRY token élő árfolyamát!

SRY árelőrejelzése

Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) SRY kapcsán? SRY-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában.

Jogi nyilatkozat

Az ezen az oldalon található tokenomikai adatok külső forrásokból származnak. A MEXC nem garantálja az információk pontosságát. Arra kérünk, hogy befektetés előtt végezz alapos háttérkutatást.