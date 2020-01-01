Sorry (SRY) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Sorry (SRY) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Sorry (SRY) tokennel kapcsolatos információk SORRY is a community-driven token that captures the fun, lighthearted spirit of crypto, supported by a strong meme culture and our own unique mascot. But $SRY is more than just a meme. We are developing a unique utility that introduces a fresh concept to the crypto space. This platform is being designed with mass-market appeal and built to generate real value for both the ecosystem and our holders. In short, we’re starting with a strong foundation in community and culture, and building toward a utility that supports long-term growth and meaningful engagement with $SRY. Hivatalos webhely: https://sorrytoken.net/ Vásárolj most SRY tokent!

Sorry (SRY) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Sorry (SRY) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 582.66K $ 582.66K $ 582.66K Teljes tokenszám: $ 999.66M $ 999.66M $ 999.66M Keringésben lévő tokenszám: $ 999.66M $ 999.66M $ 999.66M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 582.66K $ 582.66K $ 582.66K Minden idők csúcspontja: $ 0.00186436 $ 0.00186436 $ 0.00186436 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0.00058282 $ 0.00058282 $ 0.00058282 További tudnivalók a(z) Sorry (SRY) áráról

Sorry (SRY) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Sorry (SRY) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó SRY tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező SRY token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) SRY tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) SRY token élő árfolyamát!

SRY árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) SRY kapcsán? SRY-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) SRY tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

