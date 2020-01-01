Sora (XOR) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Sora (XOR) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Sora (XOR) tokennel kapcsolatos információk Sora is a supranational world economic system and decentralized and democratic governance structure. SORA is both a new economic system that decentralizes the concept of a central bank as well as a network in the Polkadot ecosystem that will connect to the Polkadot relay chain and the parachains with built-in tools focused on DeFi. The SORA Network excels at providing tools for decentralized applications that use digital assets, such as atomic token swaps, bridging tokens to other blockchains, and creating programmatic rules involving digital assets. ​SORA Parliament is the governance system for the SORA Network. Hivatalos webhely: https://sora.org/ Vásárolj most XOR tokent!

Sora (XOR) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Sora (XOR) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 110.26K $ 110.26K $ 110.26K Teljes tokenszám: $ 14,492,338,728.95T $ 14,492,338,728.95T $ 14,492,338,728.95T Keringésben lévő tokenszám: $ 14,492,338,728.95T $ 14,492,338,728.95T $ 14,492,338,728.95T FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 110.26K $ 110.26K $ 110.26K Minden idők csúcspontja: $ 981.83 $ 981.83 $ 981.83 Minden idők mélypontja: $ 0.0 $ 0.0 $ 0.0 Jelenlegi ár: $ 0 $ 0 $ 0 További tudnivalók a(z) Sora (XOR) áráról

Sora (XOR) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Sora (XOR) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó XOR tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező XOR token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) XOR tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) XOR token élő árfolyamát!

XOR árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) XOR kapcsán? XOR-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) XOR tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

