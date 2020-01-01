Sora Validator (VAL) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Sora Validator (VAL) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Sora Validator (VAL) tokennel kapcsolatos információk VAL is the validator reward token for the SORA network, used to reward those that stake XOR as part of the Nominated Proof-of-Stake consensus algorithm. VAL is a deflationary token that gets burned with each transaction on the SORA network. Hivatalos webhely: https://sora.org/ Vásárolj most VAL tokent!

Sora Validator (VAL) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Sora Validator (VAL) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 1.19M Teljes tokenszám: $ 100.00M Keringésben lévő tokenszám: $ 57.47M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 2.08M Minden idők csúcspontja: $ 9.05 Minden idők mélypontja: $ 0 Jelenlegi ár: $ 0.02077545

Sora Validator (VAL) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Sora Validator (VAL) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó VAL tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező VAL token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) VAL tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) VAL token élő árfolyamát!

VAL árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) VAL kapcsán? VAL-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) VAL tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

