A(z) élő Songjam by Virtuals ár ma 0.00013419 USD. Kövesd nyomon a(z) SANG USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) SANG ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

Songjam by Virtuals Ár (SANG)

1 SANG-USD élő ár:

$0.00013419
$0.00013419
-9.60%1D
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be.
Songjam by Virtuals (SANG) Élő árdiagram
Songjam by Virtuals (SANG) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.00013402
$ 0.00013402
24h alacsony
$ 0.00015753
$ 0.00015753
24h magas

$ 0.00013402
$ 0.00013402

$ 0.00015753
$ 0.00015753

$ 0.0004887
$ 0.0004887

$ 0.00005747
$ 0.00005747

-2.89%

-9.67%

-9.36%

-9.36%

Songjam by Virtuals (SANG) valós idejű ár: $0.00013419. Az elmúlt 24 órában, a(z)SANG legalacsonyabb ára $ 0.00013402, legmagasabb ára pedig $ 0.00015753 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) SANG valaha volt legmagasabb ára $ 0.0004887, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00005747 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) SANG változása a következő volt: -2.89% az elmúlt órában, -9.67% az elmúlt 24 órában, és -9.36% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Songjam by Virtuals (SANG) piaci információk

$ 90.27K
$ 90.27K

--
--

$ 134.02K
$ 134.02K

673.55M
673.55M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0

A(z) Songjam by Virtuals jelenlegi piaci plafonja $ 90.27K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) SANG keringésben lévő tokenszáma 673.55M, és a teljes tokenszám 1000000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 134.02K.

Songjam by Virtuals (SANG) árelőzmények USD

A(z) Songjam by VirtualsUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) Songjam by Virtuals USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ -0.0000106715.
A(z) Songjam by Virtuals USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ -0.0000575994.
A(z) Songjam by Virtuals USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ -0.0000455504568268775.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0-9.67%
30 nap$ -0.0000106715-7.95%
60 nap$ -0.0000575994-42.92%
90 nap$ -0.0000455504568268775-25.34%

Mi a(z) Songjam by Virtuals (SANG)

Songjam is a cryptographic voice verification network designed to secure voice sovereignty in the age of AI, powered by the $SANG token, the suite of Songjam products include an InfoFi oracle for transparent leaderboards with decentralized anti-Sybil mechanics, an agentic CRM and AI DJ for X Spaces, the top venue for Web3 voices.

Future offerings include a dedicated application for X Space hosts, speakers and listeners (think TweetDeck for X Spaces), protoSBTs for your voice biometrics and identity, voice data monetization and an AI Voice Agent launchpad. You can't copyright your voice, but you can tokenize it.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Songjam by Virtuals (SANG) Erőforrás

Fehér könyv
Hivatalos webhely

Songjam by Virtuals árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Songjam by Virtuals (SANG) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Songjam by Virtuals (SANG) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Songjam by Virtuals rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Songjam by Virtuals árelőrejelzését most!

SANG helyi valutákra

Songjam by Virtuals (SANG) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Songjam by Virtuals (SANG) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) SANG token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Songjam by Virtuals (SANG)

Mennyit ér ma a(z) Songjam by Virtuals (SANG)?
A(z) élő SANG ár a(z) USD esetében 0.00013419 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) SANG ára a(z) USD esetében?
A(z) SANG jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.00013419. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Songjam by Virtuals piaci plafonja?
A(z) SANG piaci plafonja $ 90.27K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) SANG keringésben lévő tokenszáma?
A(z) SANG keringésben lévő tokenszáma 673.55M USD.
Mi volt a(z) SANG mindenkori legmagasabb ára?
A(z) SANG mindenkori legmagasabb ára 0.0004887 USD.
Mi volt a(z) SANG mindenkori legmagasabb ár?
A(z) SANG mindenkori legalacsonyabb ára 0.00005747 USD.
Mekkora a(z) SANG kereskedési volumene?
A(z) SANG élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) SANG ára emelkedni fog idén?
A(z) SANG a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) SANG árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Songjam by Virtuals (SANG) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

