Songjam by Virtuals (SANG) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.00013402 $ 0.00013402 $ 0.00013402 24h alacsony $ 0.00015753 $ 0.00015753 $ 0.00015753 24h magas 24h alacsony $ 0.00013402$ 0.00013402 $ 0.00013402 24h magas $ 0.00015753$ 0.00015753 $ 0.00015753 Minden idők csúcspontja $ 0.0004887$ 0.0004887 $ 0.0004887 Legalacsonyabb ár $ 0.00005747$ 0.00005747 $ 0.00005747 Árváltozás (1H) -2.89% Árváltozás (1D) -9.67% Árváltozás (7D) -9.36% Árváltozás (7D) -9.36%

Songjam by Virtuals (SANG) valós idejű ár: $0.00013419. Az elmúlt 24 órában, a(z)SANG legalacsonyabb ára $ 0.00013402, legmagasabb ára pedig $ 0.00015753 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) SANG valaha volt legmagasabb ára $ 0.0004887, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00005747 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) SANG változása a következő volt: -2.89% az elmúlt órában, -9.67% az elmúlt 24 órában, és -9.36% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Songjam by Virtuals (SANG) piaci információk

Piaci érték $ 90.27K$ 90.27K $ 90.27K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 134.02K$ 134.02K $ 134.02K Forgalomban lévő készlet 673.55M 673.55M 673.55M Teljes tokenszám 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A(z) Songjam by Virtuals jelenlegi piaci plafonja $ 90.27K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) SANG keringésben lévő tokenszáma 673.55M, és a teljes tokenszám 1000000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 134.02K.