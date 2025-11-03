sonar (S0X) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.00002783 24h alacsony $ 0.0000289 24h magas Minden idők csúcspontja $ 0.00012122 Legalacsonyabb ár $ 0.00002783 Árváltozás (1H) -1.08% Árváltozás (1D) -2.14% Árváltozás (7D) -19.98%

sonar (S0X) valós idejű ár: $0.00002783. Az elmúlt 24 órában, a(z)S0X legalacsonyabb ára $ 0.00002783, legmagasabb ára pedig $ 0.0000289 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) S0X valaha volt legmagasabb ára $ 0.00012122, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00002783 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) S0X változása a következő volt: -1.08% az elmúlt órában, -2.14% az elmúlt 24 órában, és -19.98% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

sonar (S0X) piaci információk

Piaci érték $ 26.37K Volumen (24H) -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 27.83K Forgalomban lévő készlet 947.27M Teljes tokenszám 999,943,975.492971

A(z) sonar jelenlegi piaci plafonja $ 26.37K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) S0X keringésben lévő tokenszáma 947.27M, és a teljes tokenszám 999943975.492971. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 27.83K.