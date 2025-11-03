sonar Ár (S0X)
-1.08%
-2.14%
-19.98%
-19.98%
sonar (S0X) valós idejű ár: $0.00002783. Az elmúlt 24 órában, a(z)S0X legalacsonyabb ára $ 0.00002783, legmagasabb ára pedig $ 0.0000289 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) S0X valaha volt legmagasabb ára $ 0.00012122, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00002783 volt.
A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) S0X változása a következő volt: -1.08% az elmúlt órában, -2.14% az elmúlt 24 órában, és -19.98% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.
A(z) sonar jelenlegi piaci plafonja $ 26.37K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) S0X keringésben lévő tokenszáma 947.27M, és a teljes tokenszám 999943975.492971. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 27.83K.
A(z) sonarUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) sonar USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ 0.
A(z) sonar USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ 0.
A(z) sonar USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.
|Időszak
|Változás (USD)
|Változás (%)
|Ma
|$ 0
|-2.14%
|30 nap
|$ 0
|--
|60 nap
|$ 0
|--
|90 nap
|$ 0
|--
SONAR – On-chain Made Simple
SONAR was created with a simple mission: to make on-chain activity accessible and actionable for everyone. Today, the biggest barrier for both new and experienced users is complexity. If you want to scan a wallet, track transactions, analyze token flows, or place trades, you’re forced to jump between multiple dashboards, block explorers, and exchange interfaces. Each tool comes with its own layout, its own language, and often overwhelming amounts of raw data — hashes, codes, and technical noise that discourage adoption.
SONAR changes this completely by offering a chat-based on-chain agent that understands plain English. Instead of struggling with explorers or dozens of tabs, users simply open SONAR and ask questions directly:
“What tokens are inside this wallet?”
“Who are the top holders of this contract?”
“Show me recent inflows and outflows for this address.”
The platform then delivers clear, human-readable answers, removing the need to parse complex data manually. This approach lowers the barrier to entry for newcomers, while also giving advanced traders speed and clarity.
Beyond scanning wallets and contracts, SONAR goes further by enabling direct trading through natural language commands. Users can:
Open longs or shorts on Aster or Hyperliquid.
Place swaps and positions through Jupiter.
Buy and sell meme tokens on Pump.fun.
This creates a unified experience where scanning, analysis, and trading all happen in one place, guided by the simplicity of a chat interface.
SONAR is also integrated with Polymarket, enabling insights into prediction markets, deep analysis, and broader opportunities for users who want more than just wallet data. By connecting across multiple protocols, SONAR becomes not just a tool, but an ecosystem hub for Solana.
Another core part of the vision is governance and utility for token holders. $SONAR will give the community the power to vote on which features roll out next. Instead of a fixed, top-down roadmap, SONAR will be guided by its users. This ensures that development stays aligned with the needs of traders, builders, and the wider community.
In short, SONAR is solving the fragmentation problem in crypto. It removes the noise, replaces explorers with clarity, and brings trading, scanning, and research together under one interface — your own words.
With SONAR, there’s no more bouncing between tabs or drowning in hashes. The future of on-chain interaction is simple, fast, and community-driven.
