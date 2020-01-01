Solycat (SOLYCAT) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Solycat (SOLYCAT) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Solycat (SOLYCAT) tokennel kapcsolatos információk The SolyCat is a symbol of energy and mystery. Shining like the sun and agile as a feline. Solycat is here to take over Solana! Inspired by Shiba Inu's legendary rise on Ethereum, Solycat is the ultimate meme coin designed for Solana's fast and scalable blockchain. Our mission is simple: become the top cat of Solana. With bold branding, a vibrant community, and unstoppable momentum, Solycat is ready to dominate. This isn't just another token—it's a movement powered by fun, creativity, and the spirit of decentralization. Join the pride and let's make history, one paw at a time!

Solycat (SOLYCAT) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Solycat (SOLYCAT) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 15.43K Teljes tokenszám: $ 999.52M Keringésben lévő tokenszám: $ 999.52M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 15.43K Minden idők csúcspontja: $ 0.0017371 Minden idők mélypontja: $ 0 Jelenlegi ár: $ 0

Solycat (SOLYCAT) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Solycat (SOLYCAT) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó SOLYCAT tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező SOLYCAT token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) SOLYCAT tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) SOLYCAT token élő árfolyamát!

SOLYCAT árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) SOLYCAT kapcsán? SOLYCAT-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában.

