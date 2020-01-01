Solv Protocol SolvBTC Jupiter (SOLVBTC.JUP) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Solv Protocol SolvBTC Jupiter (SOLVBTC.JUP) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Solv Protocol SolvBTC Jupiter (SOLVBTC.JUP) tokennel kapcsolatos információk SolvBTC.JUP is a liquid staking token for Bitcoin, allowing users to participate in a delta-neutral trading strategy by providing liquidity to the Jupiter Liquidity Provider (JLP) Pool. The JLP Pool is used by traders for leveraged trading, while SolvBTC.JUP minimizes exposure to market fluctuations through hedging on centralized exchanges (CEXes). In return, users earn yields generated from trading fees, borrowing fees, and other pool activities, all while benefiting from active risk management to ensure stability and consistent returns. Hivatalos webhely: https://app.solv.finance/jupiter

Solv Protocol SolvBTC Jupiter (SOLVBTC.JUP) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Solv Protocol SolvBTC Jupiter (SOLVBTC.JUP) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 61.81M Teljes tokenszám: $ 527.81 Keringésben lévő tokenszám: $ 527.81 FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 61.81M Minden idők csúcspontja: $ 130,885 Minden idők mélypontja: $ 72,207 Jelenlegi ár: $ 117,035

Solv Protocol SolvBTC Jupiter (SOLVBTC.JUP) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Solv Protocol SolvBTC Jupiter (SOLVBTC.JUP) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó SOLVBTC.JUP tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező SOLVBTC.JUP token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) SOLVBTC.JUP tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) SOLVBTC.JUP token élő árfolyamát!

SOLVBTC.JUP árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) SOLVBTC.JUP kapcsán? SOLVBTC.JUP-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában.

