A(z) élő SOLTAN ár ma 0.00013354 USD. Kövesd nyomon a(z) SOLTAN USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) SOLTAN ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: SOLTAN

SOLTAN árinformációk

Mi a(z) SOLTAN

SOLTAN hivatalos webhely

SOLTAN tokenomikai adatai

SOLTAN árelőrejelzés

SOLTAN Logó

SOLTAN Ár (SOLTAN)

Nem listázott

1 SOLTAN-USD élő ár:

$0.00013354
$0.00013354
0.00%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
SOLTAN (SOLTAN) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 12:33:17 (UTC+8)

SOLTAN (SOLTAN) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.00013354
$ 0.00013354
24h alacsony
$ 0.00013354
$ 0.00013354
24h magas

$ 0.00013354
$ 0.00013354

$ 0.00013354
$ 0.00013354

$ 0.000567
$ 0.000567

$ 0.00012726
$ 0.00012726

--

0.00%

-11.57%

-11.57%

SOLTAN (SOLTAN) valós idejű ár: $0.00013354. Az elmúlt 24 órában, a(z)SOLTAN legalacsonyabb ára $ 0.00013354, legmagasabb ára pedig $ 0.00013354 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) SOLTAN valaha volt legmagasabb ára $ 0.000567, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00012726 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) SOLTAN változása a következő volt: -- az elmúlt órában, 0.00% az elmúlt 24 órában, és -11.57% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

SOLTAN (SOLTAN) piaci információk

$ 133.54K
$ 133.54K

--
----

$ 133.54K
$ 133.54K

1.00B
1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0

A(z) SOLTAN jelenlegi piaci plafonja $ 133.54K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) SOLTAN keringésben lévő tokenszáma 1.00B, és a teljes tokenszám 1000000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 133.54K.

SOLTAN (SOLTAN) árelőzmények USD

A(z) SOLTANUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.0.
A(z) SOLTAN USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ 0.
A(z) SOLTAN USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ 0.
A(z) SOLTAN USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0.00.00%
30 nap$ 0--
60 nap$ 0--
90 nap$ 0--

Mi a(z) SOLTAN (SOLTAN)

SOLTAN ($SOLTAN) is a tribute to Sultan Kösen, who holds the Guinness World Record as the tallest living person at 8 feet 3 inches (2.51 meters).

Built as a meme cryptocurrency on the Solana blockchain, the project leverages Sultan’s iconic height as the central branding concept. It is also actively supported by the living icon Sultan Kösen himself

Like other meme tokens, SOLTAN relies on community engagement, social media presence, and memetic appeal rather than technical utility features.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

SOLTAN (SOLTAN) Erőforrás

Hivatalos webhely

SOLTAN árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) SOLTAN (SOLTAN) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) SOLTAN (SOLTAN) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) SOLTAN rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) SOLTAN árelőrejelzését most!

SOLTAN helyi valutákra

SOLTAN (SOLTAN) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) SOLTAN (SOLTAN) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) SOLTAN token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: SOLTAN (SOLTAN)

Mennyit ér ma a(z) SOLTAN (SOLTAN)?
A(z) élő SOLTAN ár a(z) USD esetében 0.00013354 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) SOLTAN ára a(z) USD esetében?
A(z) SOLTAN jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.00013354. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) SOLTAN piaci plafonja?
A(z) SOLTAN piaci plafonja $ 133.54K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) SOLTAN keringésben lévő tokenszáma?
A(z) SOLTAN keringésben lévő tokenszáma 1.00B USD.
Mi volt a(z) SOLTAN mindenkori legmagasabb ára?
A(z) SOLTAN mindenkori legmagasabb ára 0.000567 USD.
Mi volt a(z) SOLTAN mindenkori legmagasabb ár?
A(z) SOLTAN mindenkori legalacsonyabb ára 0.00012726 USD.
Mekkora a(z) SOLTAN kereskedési volumene?
A(z) SOLTAN élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) SOLTAN ára emelkedni fog idén?
A(z) SOLTAN a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) SOLTAN árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 12:33:17 (UTC+8)

SOLTAN (SOLTAN) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

$107,852.19

$3,738.22

$177.78

$1.0529

$0.9999

$107,852.19

$3,738.22

$177.78

$84.55

$2.4355

$0.00000

$0.00000

$0.0337

$0.05701

$0.10321

$0.000000002001

$0.0000528

$0.00005557

$0.0010368

$0.0053554

