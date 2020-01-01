Solnic (SOLNIC) tokenomikai adatai
Solnic (SOLNIC) tokennel kapcsolatos információk
The Solnic project represents a Solana-based meme coin that was introduced approximately nine months ago, combining elements of popular culture with cryptocurrency. Solnic merges the iconic imagery of Sonic the Hedgehog with Pepe the Frog, creating a unique token that resonates with fans of both franchises, as well as crypto enthusiasts. Despite its meme coin status, Solnic prides itself on robust community engagement and has implemented locked liquidity, which is designed to instill trust by ensuring that the liquidity pool cannot be altered, thereby theoretically stabilizing the token's price and reducing the risk of rug pulls. This approach suggests a longer-term commitment from its creators and community, aiming to build a sustainable project within the volatile landscape of meme coins on the Solana blockchain.
Solnic (SOLNIC) tokenomika és árelemzés
Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Solnic (SOLNIC) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját.
Solnic (SOLNIC) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek
A(z) Solnic (SOLNIC) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez.
Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja:
Teljes tokenszám:
A létrehozott vagy valaha létrehozandó SOLNIC tokenek maximális száma.
Keringésben lévő tokenszám:
A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma.
Max. tokenszám:
Az összes létező SOLNIC token felső határa.
FDV (teljes mértékben hígított értékelés):
Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van.
Inflációs ráta:
Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást.
Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára?
Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás.
Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége.
Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata.
Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek.
Most, hogy tisztában vagy a(z) SOLNIC tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) SOLNIC token élő árfolyamát!
Jogi nyilatkozat
Az ezen az oldalon található tokenomikai adatok külső forrásokból származnak. A MEXC nem garantálja az információk pontosságát. Arra kérünk, hogy befektetés előtt végezz alapos háttérkutatást.