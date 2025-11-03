TőzsdeDEX+
Vásárolj kriptótPiacokSpotFutures500XEarnEsemények
Több
Blue Chip Blitz
A(z) élő SolNav AI ár ma 0 USD. Kövesd nyomon a(z) SOLNAV USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) SOLNAV ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.A(z) élő SolNav AI ár ma 0 USD. Kövesd nyomon a(z) SOLNAV USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) SOLNAV ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: SOLNAV

SOLNAV árinformációk

Mi a(z) SOLNAV

SOLNAV hivatalos webhely

SOLNAV tokenomikai adatai

SOLNAV árelőrejelzés

Bevételszerzés

Airdrop+

Hírek

Blog

Tanulás

SolNav AI Logó

SolNav AI Ár (SOLNAV)

Nem listázott

1 SOLNAV-USD élő ár:

$0.00042057
$0.00042057$0.00042057
-1.80%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
SolNav AI (SOLNAV) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 12:32:54 (UTC+8)

SolNav AI (SOLNAV) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0
$ 0$ 0
24h alacsony
$ 0
$ 0$ 0
24h magas

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00638547
$ 0.00638547$ 0.00638547

$ 0
$ 0$ 0

-1.25%

-1.88%

-13.44%

-13.44%

SolNav AI (SOLNAV) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)SOLNAV legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) SOLNAV valaha volt legmagasabb ára $ 0.00638547, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) SOLNAV változása a következő volt: -1.25% az elmúlt órában, -1.88% az elmúlt 24 órában, és -13.44% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

SolNav AI (SOLNAV) piaci információk

$ 42.03K
$ 42.03K$ 42.03K

--
----

$ 63.02K
$ 63.02K$ 63.02K

99.94M
99.94M 99.94M

149,844,773.0467612
149,844,773.0467612 149,844,773.0467612

A(z) SolNav AI jelenlegi piaci plafonja $ 42.03K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) SOLNAV keringésben lévő tokenszáma 99.94M, és a teljes tokenszám 149844773.0467612. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 63.02K.

SolNav AI (SOLNAV) árelőzmények USD

A(z) SolNav AIUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) SolNav AI USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ 0.
A(z) SolNav AI USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ 0.
A(z) SolNav AI USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0-1.88%
30 nap$ 0-36.77%
60 nap$ 0--
90 nap$ 0--

Mi a(z) SolNav AI (SOLNAV)

Drive to Earn AI Navigation

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

SolNav AI (SOLNAV) Erőforrás

Hivatalos webhely

SolNav AI árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) SolNav AI (SOLNAV) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) SolNav AI (SOLNAV) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) SolNav AI rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) SolNav AI árelőrejelzését most!

SOLNAV helyi valutákra

SolNav AI (SOLNAV) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) SolNav AI (SOLNAV) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) SOLNAV token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: SolNav AI (SOLNAV)

Mennyit ér ma a(z) SolNav AI (SOLNAV)?
A(z) élő SOLNAV ár a(z) USD esetében 0 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) SOLNAV ára a(z) USD esetében?
A(z) SOLNAV jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) SolNav AI piaci plafonja?
A(z) SOLNAV piaci plafonja $ 42.03K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) SOLNAV keringésben lévő tokenszáma?
A(z) SOLNAV keringésben lévő tokenszáma 99.94M USD.
Mi volt a(z) SOLNAV mindenkori legmagasabb ára?
A(z) SOLNAV mindenkori legmagasabb ára 0.00638547 USD.
Mi volt a(z) SOLNAV mindenkori legmagasabb ár?
A(z) SOLNAV mindenkori legalacsonyabb ára 0 USD.
Mekkora a(z) SOLNAV kereskedési volumene?
A(z) SOLNAV élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) SOLNAV ára emelkedni fog idén?
A(z) SOLNAV a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) SOLNAV árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 12:32:54 (UTC+8)

SolNav AI (SOLNAV) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

FORRÓ

Jelenleg népszerű kriptovaluták, amelyek jelentős piaci figyelmet kapnak

Bitcoin Logó

Bitcoin

BTC

$107,855.37
$107,855.37$107,855.37

-2.04%

Ethereum Logó

Ethereum

ETH

$3,737.33
$3,737.33$3,737.33

-3.00%

Solana Logó

Solana

SOL

$177.78
$177.78$177.78

-3.26%

Aster Logó

Aster

ASTER

$1.0499
$1.0499$1.0499

-16.80%

USDCoin Logó

USDCoin

USDC

$0.9999
$0.9999$0.9999

-0.01%

Legfelső volumen

A legmagasabb kereskedési volumenű kriptovaluták

Bitcoin Logó

Bitcoin

BTC

$107,855.37
$107,855.37$107,855.37

-2.04%

Ethereum Logó

Ethereum

ETH

$3,737.33
$3,737.33$3,737.33

-3.00%

Solana Logó

Solana

SOL

$177.78
$177.78$177.78

-3.26%

DASH Logó

DASH

DASH

$84.33
$84.33$84.33

-4.81%

XRP Logó

XRP

XRP

$2.4353
$2.4353$2.4353

-2.58%

Újonnan hozzáadva

Nemrégiben listázott kriptovaluták, amelyek elérhetők kereskedésre

TeaFi Logó

TeaFi

TEAFI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Logó

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

NXT Protocol Logó

NXT Protocol

NXT

$0.0326
$0.0326$0.0326

-34.80%

Credia Layer Logó

Credia Layer

CRED

$0.05701
$0.05701$0.05701

+185.05%

Audiera Logó

Audiera

BEAT

$0.10383
$0.10383$0.10383

+25.68%

Legjobban erősödő kriptovaluták

A mai nap legnagyobb kriptovalutaár-növekedései

LuckyMeme Logó

LuckyMeme

LUCKY

$0.000000002001
$0.000000002001$0.000000002001

+360.00%

Ant Token Logó

Ant Token

ANTY

$0.0000528
$0.0000528$0.0000528

+109.52%

Burnr Logó

Burnr

BURNR

$0.00005540
$0.00005540$0.00005540

+51.32%

SoulLayer Logó

SoulLayer

SOULLAYER

$0.0010368
$0.0010368$0.0010368

+35.19%

FYNOR Logó

FYNOR

FYNOR

$0.0053556
$0.0053556$0.0053556

+27.40%