SolNav AI (SOLNAV) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0 $ 0 $ 0 24h alacsony $ 0 $ 0 $ 0 24h magas 24h alacsony $ 0$ 0 $ 0 24h magas $ 0$ 0 $ 0 Minden idők csúcspontja $ 0.00638547$ 0.00638547 $ 0.00638547 Legalacsonyabb ár $ 0$ 0 $ 0 Árváltozás (1H) -1.25% Árváltozás (1D) -1.88% Árváltozás (7D) -13.44% Árváltozás (7D) -13.44%

SolNav AI (SOLNAV) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)SOLNAV legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) SOLNAV valaha volt legmagasabb ára $ 0.00638547, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) SOLNAV változása a következő volt: -1.25% az elmúlt órában, -1.88% az elmúlt 24 órában, és -13.44% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

SolNav AI (SOLNAV) piaci információk

Piaci érték $ 42.03K$ 42.03K $ 42.03K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 63.02K$ 63.02K $ 63.02K Forgalomban lévő készlet 99.94M 99.94M 99.94M Teljes tokenszám 149,844,773.0467612 149,844,773.0467612 149,844,773.0467612

A(z) SolNav AI jelenlegi piaci plafonja $ 42.03K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) SOLNAV keringésben lévő tokenszáma 99.94M, és a teljes tokenszám 149844773.0467612. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 63.02K.