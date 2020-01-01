SolLytics (LYTICS) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) SolLytics (LYTICS) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

SolLytics (LYTICS) tokennel kapcsolatos információk Certainly! Here's a more formal and professional version suitable for a CoinGecko listing: What is the project about? This project is an all-in-one trading companion designed specifically for Solana-based traders. It leverages AI-powered analysis to identify potential rug pulls, track emerging market trends, and facilitate the early discovery of newly launched tokens. The platform provides real-time insights into trending assets, monitors the activity of key opinion leaders (KOLs), and equips users with advanced tools to make informed trading decisions and stay ahead of the market. Hivatalos webhely: https://sollytics.fun Vásárolj most LYTICS tokent!

SolLytics (LYTICS) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) SolLytics (LYTICS) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 4.76K $ 4.76K $ 4.76K Teljes tokenszám: $ 995.89M $ 995.89M $ 995.89M Keringésben lévő tokenszám: $ 895.89M $ 895.89M $ 895.89M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 5.29K $ 5.29K $ 5.29K Minden idők csúcspontja: $ 0 $ 0 $ 0 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0 $ 0 $ 0 További tudnivalók a(z) SolLytics (LYTICS) áráról

SolLytics (LYTICS) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) SolLytics (LYTICS) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó LYTICS tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező LYTICS token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) LYTICS tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) LYTICS token élő árfolyamát!

LYTICS árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) LYTICS kapcsán? LYTICS-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) LYTICS tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

