SOLITO (SOLITO) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) SOLITO (SOLITO) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában.

SOLITO (SOLITO) tokennel kapcsolatos információk Meet $SOLITO, the Solana puppy! 🐶 This is long-term meme launched 11/11 at 11:11 UTC on Pumpfun. Join us in spreading the love and memes with our adorable pup, $SOLITO, leading the way! Together, we’ll make this journey unforgettable. Let’s fetch some great vibes and create a meme-tastic adventure! There’s a lot of exciting things ahead and a lot happening behind the scenes, so just trust the process, participate in raids, tweet, and make memes! That’s all that’s required from the community. Everyone is important! Hivatalos webhely: https://solito.vip/ Vásárolj most SOLITO tokent!

SOLITO (SOLITO) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) SOLITO (SOLITO) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 27.07K $ 27.07K $ 27.07K Teljes tokenszám: $ 997.63M $ 997.63M $ 997.63M Keringésben lévő tokenszám: $ 997.63M $ 997.63M $ 997.63M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 27.07K $ 27.07K $ 27.07K Minden idők csúcspontja: $ 0.00320094 $ 0.00320094 $ 0.00320094 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0 $ 0 $ 0 További tudnivalók a(z) SOLITO (SOLITO) áráról

SOLITO (SOLITO) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) SOLITO (SOLITO) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó SOLITO tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező SOLITO token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) SOLITO tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) SOLITO token élő árfolyamát!

SOLITO árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) SOLITO kapcsán? SOLITO-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) SOLITO tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

