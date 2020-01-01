SOLCAT (SOLCAT) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) SOLCAT (SOLCAT) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

SOLCAT (SOLCAT) tokennel kapcsolatos információk The mascot of solana. First memecoin with game! PLAY, COLLECT, AND EARN TODAY! More to experience WIN PRIZES & HAVE FUN IN THE BEST COMMUNITY IN WEB3 What are the future plans for SOLCAT? SOLCAT will continue to grow its community, expand its presence in the Solana network, and increase its recognition through strategic campaigns and partnerships. The focus is on building a strong brand and creating value for all $SOLCAT holders. About SOLCAT. $SOLCAT the meme token on Solana, powered by a community that loves fun. $SOLCAT is more than a token—it’s a meowment! Join the craze, hold $SOLCAT, and let’s meow our way to the top together! Hivatalos webhely: https://solcat.meme/ Vásárolj most SOLCAT tokent!

SOLCAT (SOLCAT) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) SOLCAT (SOLCAT) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 35.51K $ 35.51K $ 35.51K Teljes tokenszám: $ 3.33B $ 3.33B $ 3.33B Keringésben lévő tokenszám: $ 3.33B $ 3.33B $ 3.33B FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 35.51K $ 35.51K $ 35.51K Minden idők csúcspontja: $ 0.00617418 $ 0.00617418 $ 0.00617418 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0 $ 0 $ 0 További tudnivalók a(z) SOLCAT (SOLCAT) áráról

SOLCAT (SOLCAT) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) SOLCAT (SOLCAT) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó SOLCAT tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező SOLCAT token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) SOLCAT tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) SOLCAT token élő árfolyamát!

SOLCAT árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) SOLCAT kapcsán? SOLCAT-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) SOLCAT tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

