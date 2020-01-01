Solberg (SLB) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Solberg (SLB) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Solberg (SLB) tokennel kapcsolatos információk With the goal to make investing in the future of decentralized finance (DeFi) easy and accessible to everyone, Solberg mission is to empower people to access decentralized finance (DeFi) and easily transfer to the Solana blockchain with minimal efforts. Through Solberg we decided to show all of the benefits of using decentralized finance (DeFi) and Solana Platform. Hivatalos webhely: https://solbergtoken.com Vásárolj most SLB tokent!

Solberg (SLB) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Solberg (SLB) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 82.66K $ 82.66K $ 82.66K Teljes tokenszám: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Keringésben lévő tokenszám: $ 9.36M $ 9.36M $ 9.36M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 883.07K $ 883.07K $ 883.07K Minden idők csúcspontja: $ 0.106245 $ 0.106245 $ 0.106245 Minden idők mélypontja: $ 0.00812979 $ 0.00812979 $ 0.00812979 Jelenlegi ár: $ 0.00883071 $ 0.00883071 $ 0.00883071 További tudnivalók a(z) Solberg (SLB) áráról

Solberg (SLB) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Solberg (SLB) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó SLB tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező SLB token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) SLB tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) SLB token élő árfolyamát!

SLB árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) SLB kapcsán? SLB-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) SLB tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

