Solayer USD (SUSD) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Solayer USD (SUSD) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Solayer USD (SUSD) tokennel kapcsolatos információk sUSD is the first ever yield-bearing stablecoin on Solana that is pegged to the U.S. dollar and backed by U.S. Treasury Bills (T-bills). This ensures that sUSD maintains a 1:1 peg with the U.S. dollar while simultaneously generating a 4% yield through T-bills, one of the safest short-term government debt instruments. By serving as a reference implementation for the token 2022 interest-bearing extension, sUSD reinforces the stability of its 1:1 USD peg. The sUSD pool makes yield generation more accessible and efficient for the stablecoin ecosystem. The interest on sUSD is distributed through automatic balance updates, allowing users to accumulate an annual yield of approximately 4% based on T-bill yield simply by holding sUSD. The underlying USD value of sUSD holding can be redeemed any time via the Solayer dashboard. Hivatalos webhely: https://solayer.org/platform/susd Fehér könyv: https://docs.solayer.org/assets/susd/yield-bearing-stablecoin/what-is-susd#what-is-susd Vásárolj most SUSD tokent!

Solayer USD (SUSD) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Solayer USD (SUSD) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 8.31M $ 8.31M $ 8.31M Teljes tokenszám: $ 7.41M $ 7.41M $ 7.41M Keringésben lévő tokenszám: $ 7.41M $ 7.41M $ 7.41M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 8.31M $ 8.31M $ 8.31M Minden idők csúcspontja: $ 1.16 $ 1.16 $ 1.16 Minden idők mélypontja: $ 0.999698 $ 0.999698 $ 0.999698 Jelenlegi ár: $ 1.12 $ 1.12 $ 1.12 További tudnivalók a(z) Solayer USD (SUSD) áráról

Solayer USD (SUSD) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Solayer USD (SUSD) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó SUSD tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező SUSD token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) SUSD tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) SUSD token élő árfolyamát!

