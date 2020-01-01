Solarcoin (SLR) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Solarcoin (SLR) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Solarcoin (SLR) tokennel kapcsolatos információk Solarcoin is a Scrypt based alternative digital currency and its innovation comes from the secondary proof of work reward: the Solar Proof of Work. Green solar energy producers are entitled to receive one SLR for every MWh electricity generated. In order to claim a Solar Proof of Work reward, solar plant owners must submit 3rd party verified energy generation certificates such as a Solar Renewable Energy Certificate (SREC) or equivalent country specific documentation. All Solar Proof Of Work rewards will be stored as transactions in the blockchain. The supply of SLR comprises of the following: The Mining Pool: 105 million Solarcoins (0.1%) to be publicly mined over the next 40 years. All publicly mined Solarcoins represent historically generated and unclaimed solar electricity.

The Generator Pool: 97.5 billion SolarCoins (99.4%) are currently stored in the OCA non-circulating generation pool account. These will be exchanged for Solar Proof of Work claims of solar electricity generation submitted over the next 40 years at the rate of 1 SLR per MWh of solar energy.

The Genesis Pool: 500 million Solarcoins (0.5%) are stored in the genesis pool account for environmental charities, early volunteers, advisers, builders and maintainers of SolarCoin infrastructure. Genesis pool circulation is capped so that it will never represent more than 5% of total Solarcoin in circulation. Hivatalos webhely: http://solarcoin.org/ Vásárolj most SLR tokent!

Solarcoin (SLR) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Solarcoin (SLR) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 2.76M $ 2.76M $ 2.76M Teljes tokenszám: $ 98.10B $ 98.10B $ 98.10B Keringésben lévő tokenszám: $ 64.81M $ 64.81M $ 64.81M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 4.17B $ 4.17B $ 4.17B Minden idők csúcspontja: $ 2.88 $ 2.88 $ 2.88 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0.0425084 $ 0.0425084 $ 0.0425084 További tudnivalók a(z) Solarcoin (SLR) áráról

Solarcoin (SLR) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Solarcoin (SLR) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó SLR tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező SLR token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) SLR tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) SLR token élő árfolyamát!

SLR árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) SLR kapcsán? SLR-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) SLR tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

Miért érdemes a MEXC platformot választani? A MEXC a világ egyik legnépszerűbb kriptovaluta-tőzsdéje, amelynek világszerte felhasználók milliói szavaznak bizalmat. A MEXC a kriptovaluta-kereskedés legegyszerűbb módját kínálja kezdőknek és profiknak egyaránt. Több mint 4,000 kereskedési pár a spot- és futurespiacokon A leggyorsabb tokenlistázások a CEX-ek között 1. számú likviditás az ágazaton belül A legalacsonyabb díjak 24 órás ügyfélszolgálattal Több mint 100%-os tokentartalék-átláthatóság a felhasználói források esetében Ultraalacsony belépési korlátok: akár 1 USDT összeggel is vásárolhatsz kriptovalutát

Mindössze 1 USDT áron vásárolhatsz kriptovalutákat: A kriptovaluta-kereskedés legegyszerűbb módja! Vásárolj most!