Solarbeam (SOLAR) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.00106382 24h alacsony $ 0.0012566 24h magas Minden idők csúcspontja $ 23.93 Legalacsonyabb ár $ 0 Árváltozás (1H) -4.62% Árváltozás (1D) -6.79% Árváltozás (7D) -18.13%

Solarbeam (SOLAR) valós idejű ár: $0.00106398. Az elmúlt 24 órában, a(z)SOLAR legalacsonyabb ára $ 0.00106382, legmagasabb ára pedig $ 0.0012566 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) SOLAR valaha volt legmagasabb ára $ 23.93, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) SOLAR változása a következő volt: -4.62% az elmúlt órában, -6.79% az elmúlt 24 órában, és -18.13% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Solarbeam (SOLAR) piaci információk

Piaci érték $ 40.10K Volumen (24H) -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 40.10K Forgalomban lévő készlet 37.88M Teljes tokenszám 37,881,765.89116573

A(z) Solarbeam jelenlegi piaci plafonja $ 40.10K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) SOLAR keringésben lévő tokenszáma 37.88M, és a teljes tokenszám 37881765.89116573. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 40.10K.