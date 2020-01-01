SOLAPE (SOLAPE) tokenomikai adatai

SOLAPE (SOLAPE) tokenomikai adatai

Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) SOLAPE (SOLAPE) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában.
USD

SOLAPE (SOLAPE) tokennel kapcsolatos információk

SOL-Ape is the Solana ecosystem’s favorite meme DEX, built for apes, by apes. Leveraging the power of the Openbook protocol, SolApe has a reputation for offering CLOB trading on a variety of SPL assets – and providing its users with a seamless interface for doing so. The $SOLAPE token offers utility via staking and yield protocols, as well as airdrop rewards for high-end holders. The apes continue to meme, experiment, and build upon the existing foundations of Solana's oldest trader community.

Hivatalos webhely:
https://www.solape.io/

SOLAPE (SOLAPE) tokenomika és árelemzés

Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) SOLAPE (SOLAPE) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját.

Piaci tőkeérték:
$ 35.79K
Teljes tokenszám:
$ 298.40M
Keringésben lévő tokenszám:
$ 298.40M
FDV (teljes mértékben hígított értékelés):
$ 35.79K
Minden idők csúcspontja:
$ 0.099246
Minden idők mélypontja:
$ 0.00006644
Jelenlegi ár:
$ 0.00011995
SOLAPE (SOLAPE) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek

A(z) SOLAPE (SOLAPE) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez.

Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja:

Teljes tokenszám:

A létrehozott vagy valaha létrehozandó SOLAPE tokenek maximális száma.

Keringésben lévő tokenszám:

A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma.

Max. tokenszám:

Az összes létező SOLAPE token felső határa.

FDV (teljes mértékben hígított értékelés):

Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van.

Inflációs ráta:

Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást.

Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára?

Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás.

Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége.

Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata.

Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek.

Most, hogy tisztában vagy a(z) SOLAPE tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) SOLAPE token élő árfolyamát!

SOLAPE árelőrejelzése

Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) SOLAPE kapcsán? SOLAPE-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában.

Jogi nyilatkozat

Az ezen az oldalon található tokenomikai adatok külső forrásokból származnak. A MEXC nem garantálja az információk pontosságát. Arra kérünk, hogy befektetés előtt végezz alapos háttérkutatást.