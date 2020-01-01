SOLAPE (SOLAPE) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) SOLAPE (SOLAPE) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

SOLAPE (SOLAPE) tokennel kapcsolatos információk SOL-Ape is the Solana ecosystem’s favorite meme DEX, built for apes, by apes. Leveraging the power of the Openbook protocol, SolApe has a reputation for offering CLOB trading on a variety of SPL assets – and providing its users with a seamless interface for doing so. The $SOLAPE token offers utility via staking and yield protocols, as well as airdrop rewards for high-end holders. The apes continue to meme, experiment, and build upon the existing foundations of Solana's oldest trader community. Hivatalos webhely: https://www.solape.io/ Vásárolj most SOLAPE tokent!

SOLAPE (SOLAPE) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) SOLAPE (SOLAPE) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 35.79K $ 35.79K $ 35.79K Teljes tokenszám: $ 298.40M $ 298.40M $ 298.40M Keringésben lévő tokenszám: $ 298.40M $ 298.40M $ 298.40M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 35.79K $ 35.79K $ 35.79K Minden idők csúcspontja: $ 0.099246 $ 0.099246 $ 0.099246 Minden idők mélypontja: $ 0.00006644 $ 0.00006644 $ 0.00006644 Jelenlegi ár: $ 0.00011995 $ 0.00011995 $ 0.00011995 További tudnivalók a(z) SOLAPE (SOLAPE) áráról

SOLAPE (SOLAPE) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) SOLAPE (SOLAPE) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó SOLAPE tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező SOLAPE token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) SOLAPE tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) SOLAPE token élő árfolyamát!

SOLAPE árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) SOLAPE kapcsán? SOLAPE-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) SOLAPE tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

